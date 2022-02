Deși rata fertilității a continuat să crească în România și este superioară celei europene (1,77 comparativ cu 1,53 în anul 2019), un număr considerabil de cupluri se confruntă în continuare cu imposibilitatea de a concepe un copil. Avansurile tehnologice ale ultimelor decenii au oferit o serie de soluții inovative pentru cuplurile infertile, iar gradul de accesibilitate a procedurii de fertilizare in vitro a crescut considerabil. Citește în continuare și află care sunt beneficiile fertilizării in vitro.

Reușita concepției prin depășirea barierelor infertilității

Cele mai frecvente cauze ale infertilității în cuplu sunt:

Blocarea trompelor uterine;

Rezerva ovariană insuficientă;

Sindromul ovarelor polichistice;

Endometrioza;

Insuficiența ovariană prematură;

Infertilitatea masculină.

Cu toate acestea, la aproximativ 10-15% din cupluri nu poate fi identificată o cauză a infertilității. Fertilizarea in vitro reprezintă o opțiune chiar și pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea de cauză necunoscută.

Siguranța procedurii

De la prima sa utilizare în 1978, procedura de fertilizare in vitro a evoluat considerabil, devenind o opțiune sigură și eficientă pentru tratamentul infertilității. Deși nu este lipsită de riscuri, fertilizarea in vitro oferă multe beneficii, fiind singura șansă pentru conceperea unui copil în cazul cuplurilor care necesită acest tip de tratament. Riscurile asociate fertilizării in vitro sunt reprezentate de reacțiile adverse la medicamentele de stimulare ovariană (de exemplu sindromul de hiperstimulare ovariană), însă protocoalele de tratament utilizate în prezent permit selectarea dozelor minim eficiente și evitarea reacțiilor de hiperstimulare. Sarcinile multiple pot fi evitate prin transferarea în uter a unui singur embrion la fiecare procedură. Riscurile asociate anesteziei și recoltării ovocitelor prin puncție pot fi reduse prin efectuarea analizelor și pregătirea corectă a pacientelor înainte de intervenție.

Rata de succes

Eficacitatea acestei tehnici de reproducere asistată a crescut pe măsură ce tehnologia a evoluat. Rata de succes variază în funcție de vârsta mamei. Astfel, pentru femeile de până la 35 de ani, rata de succes a fertilizării in vitro este de 41-43%, în timp ce pentru femeile de peste 40 de ani aceasta scade la 13-18%.

Fertilizarea in vitro este mai eficientă decât inseminarea intrauterină, însă având în vedere procesul laborios implicat, aceasta trebuie să aibă o indicație clară în cazul fiecărui cuplu. Tehnologia de reproducere asistată reprezintă o soluție pentru cuplurile în cazul cărora alte metode de stimulare a fertilității au dat greș.

O soluție pentru femeile singure și cuplurile de același sex

Fertilizarea in vitro reprezintă o opțiune nu numai pentru cuplurile infertile, ci și pentru femeile singure sau pentru cuplurile de același sex care pot apela la această procedură în vederea conceperii unui copil. În plus, fertilizarea in vitro nu se adresează exclusiv mamei copilului, ci reprezintă tehnica pe care se bazează procedura surogatului sau maternitatea surogat.

Screeningul patologiilor genetice

Anterior implantării în uter, embrionii pot fi testați pentru a identifica eventuale patologii cromozomiale precum sindromul Down. De asemenea, testarea genetică este importantă în special în cazul părinților purtători ai unor gene pentru fibroză chistică, Boala Huntington sau distrofie musculară. Patologiile genetice reprezintă una dintre cauzele de eșec ale fertilizării in vitro. Prin urmare, testarea genetică a embrionului înainte de implantarea în uter oferă avantajul obținerii unei rate de succes superioare, oferindu-i mamei șansa de a duce sarcina la capăt și de a se bucura de un copil sănătos.

În concluzie, fertilizarea in vitro reprezintă o soluție sigură și eficientă pentru cuplurile infertile. Dacă deja ai trecut prin diferite etape ale luptei cu infertilitatea, întreabă medicul mai multe despre fertilizarea in vitro în București.

Sursa foto: pexels.com