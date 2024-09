Beneficiile magneziului pentru piele și păr

Ai o senzație constantă de oboseală, dureri la nivelul mușchilor, slăbiciune în corp, uscăciune la nivelul pielii și o asprime neobișnuită la nivelul părului? Dacă suferi de toate aceste simptome, cel mai probabil corpul încearcă să te atenționeze că te confrunți cu un deficit de magneziu. Ce trebuie să știi este că magneziul ajută la buna funcționare a numeroaselor funcții biologice din organism, printre care se numără și sănătatea părului și a pielii.

Un aport mult prea scăzut poate să ducă la apariția unor dezechilibre majore în corp. Indicat ar fi ca, imediat ce ai aceste simptome, să te adresezi medicului specialist sau chiar să faci un set de analize pentru a vedea dacă într-adevăr deficitul de magneziu este cel de care suferi sau nu. Mai departe vom discuta despre importanța acestui mineral vital pentru o piele regenerată și un păr sănătos.

Ce impact are magneziul asupra pielii?

Știai că magneziul are un rol important în sinteza colagenului? Prin susținerea producției necesare de colagen, acesta contribuie semnificativ la menținerea unei texturi netede, la recăpătarea elasticității pielii, având ca efect și îmbunătățirea aspectului său. Alege să previi apariția ridurilor și întârzie procesul de îmbătrânire prin menținerea unui aport adecvat de magneziu în dietă.

Tot acest mineral este responsabil și de reducerea nivelului de inflamație sau iritație de la nivelul pielii, grație proprietăților sale antiinflamatorii. Carența de magneziu se poate traduce prin roșeață, senzație de uscăciune și deshidratare, eczeme sau chiar acnee, plus predispoziția și la afecțiuni cutanate severe. Efectuează toate analizele și examinările clinice necesare în momentul în care te confrunți cu astfel de probleme și ține cont de indicațiile medicului specialist, pentru a-i asigura corpului tot aportul de minerale de care are nevoie.

Ce impact are magneziul asupra părului?

Te confrunți deseori cu păr uscat și sensibil? Deficitul de magneziu ar putea fi printre principalele cauze de cădere a părului și de uscăciune a acestuia. Puțini știu, însă, că magneziul contribuie semnificativ la menținerea sănătății foliculilor de păr și la hidratarea adecvată a scalpului. Un nivel scăzut de magneziu poate afecta negativ creșterea și aspectul părului, contribuind la fragilitatea acestuia și la o deteriorare mai rapidă.

Piele și păr sănătoase cu ajutorul orotatului de magneziu

Vrei să știi ce este orotatul de magneziu și care este legătura dintre acesta și piele și păr sănătoase? Ei bine, orotatul de magneziu este o formă specială de magneziu combinată cu acidul orotic, care favorizează o absorbție rapidă în organism. Sub această formă, mineralul are un impact pozitiv asupra sănătății pielii și părului. Odată ce este asimilat, orotatul de magneziu contribuie la menținerea unei pieli hidratate, la stimularea producției de colagen și la întărirea foliculilor de păr, sprijinind astfel procesul de regenerare.

Conform cercetărilor, orotatul de magneziu este eficient, de asemenea, pentru menținerea unei inimi sănătoase, contribuind la reglarea ritmului cardiac, reducerea tensiunii arteriale, dar și la prevenirea aritmiilor. În plus, este o soluție potrivită pentru sportivii de performanță, pentru că ajută la reducerea oboselii musculare, îmbunătățește rezistența și accelerează perioada de recuperare după antrenamentele intense. De asemenea, este de un real ajutor în ceea ce privește prevenirea crampelor musculare, numărul de accidente în timpul antrenamentelor fiind semnificativ redus. Astfel, sportivul de performanță are ocazia de a se concentra în întregime asupra exercițiilor fizice pe care le are de efectuat.

Pentru sănătatea pielii și părului, magneziul reprezintă o alegere excelentă datorită faptului că susține o hidratare corespunzătoare, elasticitatea și regenerarea celulară. Prin stimularea producției de colagen și reducerea inflamației de la nivelul organismului, magneziul contribuie considerabil la menținerea unui ten strălucitor, dar și la întărirea și protejarea firului de păr.

Urmărește-ne pe Google News