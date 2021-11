Aveți nevoie de servicii profesionale de transport mobilă în București?

Urmează să vă schimbați locuință? Urmează să vă schimbați sediul biroului în București sau în străinătate sau urmează să deschideți o nouă filială?

În prezent, este foarte simplu să faceți toate aceste lucruri fără prea multe bătăi de cap, fără ajutorul prietenilor sau al rudelor.

Există destul de multe firme specializate care oferă servicii de foarte bună calitate de mutări, transport, depozitare mobila în orașul București sau oriunde în străinătate.

Astfel de firme pot asigura transportul lucrurilor dumneavoastră în condiții foarte bune, practic în orice localitate din România și din afara țării. Personal bine pregătit și foarte atent, rapiditate, costuri bune, siguranță maximă!

Moveout.ro poate deveni partenerul dumneavoastră important

Moveout.ro este numele unei companii foarte serioase specializată în servicii de mutări. Rețineți de la început că evaluarea costurilor este GRATUITĂ aici, firma aceasta garantează integritatea bunurilor mutate și confidențialitatea informațiilor, în cazul ONG-urilor, al organizațiilor pentru copii și bătrâni sau în cazul altor firme non-profit, compania oferă un discount de 30% din costul serviciilor contractate.

Cele mai importante servicii puse la dispoziție pentru dumneavoastră sunt următoarele: mutări firme, mutări locuințe, mutări sedii, mutări internaționale, transport mobilă intern și transport mobilă internațional.

Următoarele companii recomandă serviciile acestei firme: Cert SIGN, VEEAM SOFTWARE, AMROMCO ENERGY, Asociația The Social Incubator, Ambasada Ucrainei, Asociația Teach of Romania, UNICOMP, ASTRA CO, Asociația M.A.M.E, Libra Bank, Camera Notarilor Publici București, Societatea Română de Dermatologie, precum și persoane private care au avut nevoie de servicii de acest gen.

Servicii de mutări în București

În oferta actuală a firmei Moveout.ro, sunt incluse servicii profesionale de manipulare, transport și montare-demontare, materiale de împachetare și protecție (folie stretch sau cu bule de aer, cutii de diferite forme și dimensiuni) precum și personal foarte bine pregătit pentru realizării mutărilor respective.

Pentru a beneficia de aceste servicii, primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să ne contactați telefonic. Apoi, împreună vom decide dacă este necesară deplasarea la locația de unde urmează să transportăm mobila și celelalte lucruri. În funcție de tipul de mobilier, stabilim apoi împreună dacă este nevoie să îl demontăm și apoi să îl remontăm la loc în noua locație. Firma poate transporta și obiecte grele precum și obiecte fragile fără probleme.

De asemenea, dacă dumneavoastră nu aveți timp, ne ocupăm noi de împachetarea tuturor lucrurilor în cutii speciale, care vor asigura transportul în condiții foarte bune al lucrurilor dumneavoastră.

Serviciile de transport mobila Bucuresti nu sunt singurele servicii profesionale pe care firma aceasta vi le pune la dispoziție. Sunt avantajoase și serviciile de depozitare mobilă precum și cele de transport mobilă în străinătate. Toate informațiile necesare le găsiți postate pe site-ul firmei. Dacă există neclarități, nu ezitați să contactați unul din reprezentanții firmei care vă va oferi exact informațiile necesare, de care aveți nevoie.

Mașinile din dotarea companiei sunt foarte bine întreținute și sunt dotate cu tot felul de chingi și dispozitive de prindere pentru ca mobila sau lucrurile dumneavoastră să ajungă în condiții foarte bune oriunde în țară sau, mai ales, în străinătate. Prețurile sunt convenabile, luând în considerare calitatea serviciilor și concurența.