Angela Gheorghiu – concert de gală extraordinar la București, pe 11 decembrie

Angela Gheorghiu, „cea mai fermecătoare și talentată stea de operă din lume” (New York Sun), revine la București. Mall4Art a pregătit o surpriză pentru iubitorii muzicii de operă și pentru cei care doresc să o vadă sau revadă pe celebra soprană live, într-un concert de gală extraordinar. Pe 11 decembrie, de la ora 19:30, Angela Gheorghiu concertează la Sala Palatului, în spectacolul de înaltă clasă: ”Noblețea sunetului”.

Angela Gheorghiu va fi însoțită pe scenă de tenorul Teodor Ilincăi și de Orchestra Simfonică Valahia, dirijată de Eugene Kohn.

Angela Gheorghiu: ”Fiecare întâlnire cu publicul din România este, pentru mine, un moment încărcat de emoție și de mare bucurie,” spune Angela Gheorghiu. ”Pe scenă pot împărtăși în modul cel mai sincer arta mea și pasiunea mea pentru muzică. Ocaziile de a mă regăsi cu publicul român nu au fost nici pe departe atât de dese precum mi-aș fi dorit, tocmai de aceea îmi face o mare plăcere că pot să spun – ne vedem în decembrie!”

Biletele pentru evenimentul ”Noblețea sunetului – Angela Gheorghiu în Concert”, oferit publicului de Mall4Art & Mamba Events – producătorii concertului lui Placido Domingo, sunt puse în vânzare pe www.iabilet.ro, începând de astăzi, 25 septembrie, cu prețuri cuprinse între 99 și 590 lei.

Despre Angela Gheorghiu

Angela Gheorghiu, „cea mai fermecătoare și talentată stea de operă din lume” (New York Sun), s-a născut în orășelul românesc Adjud. Încă din fragedă copilărie a fost evident că va deveni cântăreață de operă, destinul ei a fost muzica. A urmat cursurile Liceului de Muzică din București și a absolvit Universitatea Națională de Muzică București. A studiat cu remarcabila profesoară de canto Mia Barbu. Vocea magnifică a doamnei Gheorghiu și prezența scenică strălucitoare au consacrat-o ca un superstar internațional unic al operei.

Gheorghiu și-a făcut debutul internațional în 1992 la Royal Opera House, Covent Garden în rolul Mimì La bohème, debutând mai târziu în același an la Opera de Stat din Viena ca Adina L’elisir d’amore și la Metropolitan Opera în 1993 ca Mimì. La Royal Opera House a cântat pentru prima dată mult aclamata Violetta La Traviata, când, pentru prima și ultima dată în istoria televiziunii și a operei, BBC și-a eliberat programul pentru a transmite opera în direct. În februarie 2022 a sărbătorit 30 de ani de carieră la Royal Opera House, interpretând aclamatul rol principal Tosca. De la debutul său la Royal Opera a apărut în cele mai importante teatre de operă și săli de concerte din lume, repertoriul său incluzând, printre altele, Mimì în La bohème, Violetta în La traviata, Juliette în Roméo et Juliette, Nedda (Pagliacci), Adina, Amelia (Simon Boccanegra), Tosca, Magda în La rondine, Marguerite în Faust, Micaëla în Carmen, Liù (Turandot), Charlotte (Werther) și Adriana Lecouvreur.

Angela Gheorghiu este unul dintre puținii artiști lirici cu o discografie impresionantă, cu numeroase înregistrări pentru EMI Classics/Warner Classics, Decca și Deutsche Grammophon și a primit numeroase distincții artistice internaționale, printre care La Médaille Vermeille de la Ville de Paris, premiile de Chevalier și Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres, decorația Nihil Sine Deo din partea Regelui Mihai I al României, Premiul Cultural European pentru Muzică, Premiul Victoire d’Honneur, mai multe premii Gramophone și de două ori premiul de Artistă feminină a anului la Classical BRIT Awards. A jucat rolul principal în filmul Tosca de Benoît Jacquot, care a fost primit cu entuziasm de presa internațională, și a participat la lansarea acestuia la Festivalul de Film de la Veneția în 2001. De asemenea, a cântat-o pe Juliette într-un film din Roméo et Juliette.

Angela Gheorghiu a cântat la gala de redeschidere a Royal Opera House (1999) și a Teatro Malibran din Veneția (2001). A cântat la sărbătorirea Jubileului de Aur și Diamant al Reginei Elisabeta a II-a, în incinta Palatului Buckingham (2002) și la Royal Opera House (2012). De asemenea, a cântat pentru Papa Ioan Paul al II-lea la Castel Gandolfo în 2002 și la Concertul pentru Premiul Nobel pentru Pace în 2003. În 2005, a cântat la deschiderea Palau de les Arts Reina Sofia din Valencia, în prezența Reginei Sofia a Spaniei, și la Gala jubiliară de argint a Reginei Beatrix a Țărilor de Jos din Amsterdam. În 2007, a interpretat rolul Fanny în premiera mondială a spectacolului Vladimir Cosma Marius et Fanny la Marsilia. În 2011 a cântat la redeschiderea Teatrului Bolshoi din Moscova și la marea deschidere a Amfiteatrului Katara din Doha, Qatar, unde a interpretat muzică compusă special pentru ea de legendarul compozitor grec Vangelis. Ea a fost cap de afiș la Last Night of the Proms în trei ocazii diferite, la Royal Albert Hall (2003) și în Hyde Park (2000, 2006).

În octombrie 2018, la Londra, Gheorghiu și-a lansat prima autobiografie – Angela Gheorghiu: A Life for Art, scrisă împreună cu Jon Tolansky, iar în februarie 2021, a susținut un recital în ajutorul muzicienilor de la Metropolitan Opera (Met) din New York, privați de salariu din cauza anulării spectacolelor în perioada pandemiei, de ale cărui încasări au beneficiat peste 150 de muzicieni Met aflați în dificultate.

Angela Gheorghiu este singurul cântăreț de operă român din istorie inclus în prestigioasa Enciclopedie Larousse și considerată „cel mai fermecător și talentat artist de operă al timpurilor noastre” de către World Record Academy și de către publicațiile lumii.

În istoria operei, Angela Gheorghiu strălucește ca un fenomen rar: nu doar o cântăreață/actriță cu o tehnică vocală excepțională și o profundă inteligență dramatică și muzicală, ci și o comunicatoare magnetică care pătrunde în inimile și mințile unui spectru panoramic de public. Ea a adus cele mai înalte valori ale artei lirice unei vaste comunități mondiale pe o scară neobișnuit de largă.

Despre Orchestra Simfonică Valahia

Orchestra Valahia îi include pe cei mai buni instrumentiști din România, cum ar fi artiști profesioniști din orchestre de top din România (Orchestra Națională Radio, Opera Națională de Stat). Orchestra Simfonică Valahia se poate mândri cu colaborări extinse cu mai mulți importanți producători de muzică din lume. De asemenea, au acompaniat artiști internaționali precum Al Bano, Nigel Kennedy, Mathew Freeman, Lothar Hensel, Edwin Marton, Fiorangelo Orisini.

Despre Eugene Kohn

”The Washington Post” a scris despre ”Andrea Chenier” : ”Dirijorul Eugene Kohn a ținut totul în echilibru, dezvăluind texturile remarcabil de lucide și colorate ale muzicii”. Eugene Kohn s-a cufundat în operă de la o vârstă foarte fragedă, însoțind clasele vocale ale unor vedete din „epoca de aur” precum Giovanni Martinelli și Maria Jeritza. A devenit „protejatul” dirijoral al lui Fausto Cleva de la Metropolitan Opera, iar în anii 1970 a început să cânte în public ca acompaniator de recital al unora dintre cele mai mari voci ale operei: Renata Tebaldi, Giuseppe DiStefano, Franco Corelli, Maria Callas și tânărul Luciano Pavarotti. Aflat în Europa în anii ’80 și ’90, Kohn a dirijat la teatrele de operă din Viena, Hamburg, Berlin (ambele), Barcelona, Roma, Napoli, Paris, Buenos Aires etc. A deținut funcția de dirijor principal invitat la Opera din Bonn. De asemenea, a fost timp de opt ani director muzical al Orchestrei Simfonice din Puerto Rico.

În ultimii zece ani, Kohn și-a împărțit timpul în mod egal între simfonie și operă. De asemenea, este activ ca director muzical pentru concerte în întreaga lume cu Plácido Domingo, o colaborare de mai multe decenii bine documentată pe DVD și înregistrări. Este directorul muzical al tenorului Andrea Bocelli și a dirijat concerte pentru Brynn Terfel, Anna Netrebko și Angela Gheorghiu. Recent, a debutat cu Leipzig Gewandhaus într-o gală Verdi cu Placido Domingo. În acest sezon va dirija un alt concert cu Vittorio Grigolo și Angela Gheorghiu în Santa Monica. Kohn a înregistrat pentru EMI, Sony și DECCA și poate fi văzut, de asemenea, ca actor în filmul lui Zeffirelli „Callas Forever” (cu Jerermy Irons și Fanny Ardant), în care își recreează rolul din viața reală de ani de zile ca acompaniator al dnei Callas.

Despre Teodor Ilincăi

Teodor Ilincăi este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați tenori ai generației sale. A absolvit Universitatea Națională de Muzică București în 2006, debutând în același an ca solist al Operei Naționale din București. Debutul său internaţional are loc în ianuarie 2009 pe scena Operei din Hamburg (Macbeth). În același an își face debutul pe scenele operelor din Viena (Nabucco) și Opera Regală din Londra (La Bohème). Posesor a numeroase premii și distincții, a participat în cadrul unor importante gale naționale și internaţionale cu scop caritabil, precum European Aid Organization for Children (München, 2009), AIDS Gala (Berlin, 2011) sau concertele caritabile în beneficiul programului „Tinere talente“ din cadrul Fundației Regale Margareta a României (București, 2015, 2017, 2019). În martie 2016, Teodor Ilincăi a fost învestit de către Margareta a României, Custodele Coroanei române, cu Ordinul „Coroana României“ în grad de Cavaler, prin hotărârea Majestății Sale Regele Mihai I al României, iar în anul 2018 a fost ridicat la gradul de Ofițer al aceluiași ordin de către Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române.

Teodor Ilincăi a colaborat cu prestigioase teatre de operă: Monte Carlo, Londra, Hamburg, Viena, Sevilia, Genova, Budapesta, Festivalurile de operă de la Avenches, Peralada, Torre del Lago și Macerata, Hanovra, Berlin, Dresda, München, Düsseldorf, Bilbao, Moscova, Toulouse, Tbilisi, Riga, Varșovia, Tokyo, Strasbourg, Barcelona, Cardiff, Bruxelles, Madrid, Sydney, Paris, San Diego, Marsilia, Lausanne, Santiago de Chile, Frankfurt, Geneva.

Un eveniment produs de Mall4art împreună cu Mamba Events.

