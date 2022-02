Am aflat lucruri neștiute despre Poiana Brașov. De ce merită 100% să ajungi în această stațiune

„În 1894, Poiana Brașov era un loc foarte bine văzut pentru oierit. În secolul al-XII-lea, toată Transilvania și tot Ardealul, fiind sub o influență puternic austro-ungară și fiind populate de sași, multe denumiri ale zonei din acea perioadă s-au păstrat până în ziua de astăzi„, povestește Cristi Hanzu, ghidul nostru și monitorul de schi de la Ana Ski and Snowboard School.

Schiatul nu este o pasiune a mea, dar pentru împătimiții acestui sport, pârtiile din Poiană sunt excelente!

Denumirea în limba germană a stațiunii pe acea vreme era Schulerau – și până în ziua de azi mai sunt familii de nemți care încă au rămas în aceleași locuri de pe aici. Primele atestări ale schiatului în această zonă sunt din anii 1895 – 1900. Cam de atunci au început localnicii să schieze în această zonă, explică ghidul. Prin 1904 deja se organizaseră primele concursuri de schi și apăruseră deja primele cabane în zonă.

Sărim la 1951 când în Poiana Brașov s-a organizat pentru prima oară în România un campionat de schi – Jocurile Sportive Mondiale Universitare. „Și, tot atunci, au apărut deja primul hotel – vechiul hotel Sport – și prima instalație de transport pe cablu, care lega Poiana de Postăvaru. Era un fel de telescaun, care se asemăna cu telescaunul din zilele noastre, cel de la Păltiniș. Apoi s-a trecut la o telegondolă, care era făcută dintr-o cabină în formă de ou, din fibră de sticlă, cu două scaune dispuse față în față, iar oamenii urcau înveliți în pături. A doua instalație care a apărut este telecabina Capra Neagră, care urcă cel mai aproape de vârf… la 100 de metri de vârf.” Are cea mai mare capacitate – 60 de persoane la o tură și e cea mai apropiată de hotelul Sport.

Sunt trei instalații de urcat pe munte din Poiană. Prima telecabină construită în stațiune este telecabina Kanzel, pentru că urcă în găleata Kanzel – care se și vede din aer, dacă nu e ceață afară. Apoi mai există telegondola nou construită, foarte modernă, cu capacitate de opt persoane pe tură.

Ca domeniu schiabil sunt jos în stațiune două pârtii funcționale, cu transport pe cablu – teleschi – care sunt destinate începătorilor. Pârtia Bradul este una dintre acestea, totodată și cea mai mare pârtie de începători din stațiune – aici școlile de schi își preiau elevii și începe procesul de învățare.



Complexul Ana Hotels este construit pe fundația vechiului hotel Sport



În grupul Ana Hotels intră hotelurile Crowne Plaza și Hilton din București, Europa hotel din Eforie și în complexul din Poiana Brașov sunt incluse hotelurile de patru stele Sport (cu 108 camere), Bradul (renovat recent și cu 59 de camere) și Poiana (de trei stele și cu 53 de camere), centrul ANA SPA, restaurantul și terasa Altitude. În 2020 gradul de ocupare al hotelurilor a fost în proporție de 50% față de 2019, iar în 2021 de 75% față de 2020. În sezonul de iarnă lucrează aproximativ 130 de oameni în hotelurile Ana Hotels din Poiană, ne transmite Miruna Tănase, marketing & PR manager. O cameră costă aproximativ 6-700 lei pe noapte, iar vara aproximativ 450 lei pe noapte. Toate ofertele pot fi personalizate și costurile customizate pe nevoile clientului. Zăpadă este începând cu luna noiembrie și durează până în aprilie, deci ai timp de schiat din plin! Mai mult, și vara muntele are un farmec aparte, așa că merită o vizită și în sezonul estival.

Peisajele sunt uimitoare! Uneori nu-mi venea să cred că sunt în România…

Spa înseamnă terapii cu apă

Mihaela Moraru, manager la centrul Ana Spa ne-a povestit foarte multe despre beneficiile terapiilor cu apă. Mulți dintre noi privim o vizită la un spa ca un moft, dar de fapt poate fi mai mult decât un simplu răsfăț – este o variantă excelentă de a ne îmbunătăți fondul psihic și emoțional, dar și să ne reglăm anumite afecțiuni medicale. Așadar, serviciile din cadrul Ana Spa includ masaje, terapii pentru ameliorarea stresului, hidroterapii, ritualuri energizante faciale (tratamente pentru ten uscat, cu rol antioxidant, pentru tratarea porilor dilatați, pentru ten sensibil și reactiv, tratamentul Gerovital – Aslavital pentru suplețe și strălucire naturală) și de tonifiere corporală sau cu rol anti-aging, pachete post-covid (gimnastică medicală, aerosoli cu apă de mare, masaje terapeutice).

Piscina interioară este foarte încăpătoare! Chiar și în zilele de week-end nu s-a aglomerat excesiv.

Centrul Ana Spa cuprinde o piscină, o sală de fitness, saune, hot tub exterior, adică are toate ingredientele pentru a te relaxa mental și fizic pe durata șederii tale acolo. Eu am stat 4 zile și 3 nopți și a fost perfect să mă destind total.

Am așteptat 40 de minute ca să prind hot tub-ul exterior liber:)

Ei, bine, eu așa am făcut și am plecat ca nouă după un week-end prelungit în Poiană, la Ana Spa. Ce mi-a plăcut din meniul spa de la Ana:

masajul freestyle de tip intuitiv

hot tub-ul exterior

masajul cu pietre fierbinți

masajul de cuplu

Masajul cu pietre fierbinți a fost atât de relaxant..!

Un abonament la spa ajunge la aproximativ 800 lei și include zece vizite, însă prețul se modifică în funcție de sejurul sau pachetul ales de către turist. Managerii hotelului sfătuiesc să cerem oferte personalizate, pentru a primi oferte formulate pe dorințele noastre.

Am fost singura din grupul meu care a solicitat meniu vegetarian și nu am fost dezamăgită de opțiunile culinare care mi s-au pregătit. Am avut în meniul meu pescariano-vegetarian supă cremă de ciuperci cu tăieței de păstârnac, biban de mare cu sote de legume, clătită cu brânză dulce și fructe de pădure, multe fructe la mic-dejun.