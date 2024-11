A început Black Friday la my Geisha!

my Geisha, compania din România care produce parfumuri și produse cosmetice, anunță lansarea campaniei BLACK FRIDAY. Vor fi cele mai mari reduceri din an, la toată gama de parfumuri, skincare, make-up și accesorii my Geisha, online și în magazine!

Cele mai așteptate zile din an sunt aici! Dăm START Black Friday la my Geisha, online și în magazine! Între 1 și 6 noiembrie, ai până la 45% reducere + 20.000 de cadouri & vouchere surpriză. De Black Friday te răsfățăm cu cele mai mari discounturi din an! Ai 6 zile la dispoziție să-ți iei tot ce-ți dorești!

Campania BLACK FRIDAY este valabilă online și în magazine. Fanii my Geisha din România pot comanda pe mygeisha.ro, iar comenzile internaționale se plasează pe mygeisha.com.

Magazinele my Geisha din România și internațional: ne găsești în 15 țări, cu peste 50 de magazine (România, Franța, Spania, Italia, Germania, Austria, Bulgaria, Serbia, Regatul Unit, Ungaria, Elveția, Kuweit, Taiwan, Qatar și Etiopia). Aici poți verifica lista și PROGRAMUL MAGAZINELOR MY GEISHA!

În 2024, ne pregătim pentru un Black Friday remarcabil și suntem hotărâți să întrecem toate așteptările. Cu reduceri de până la 45%, alături de 20.000 de cadouri, plus vouchere surpriză, ne dorim să depășim performanțele excepționale din 2023, consolidând astfel poziția my Geisha ca lider în categoria de parfumerie de nișă. Va fi o experiență de shopping de neuitat, cu beneficii speciale: la orice achiziție de peste 450 lei, oferim gratuit un portfard my Geisha cu eșantioane, un parfum travel size (10 ml) și un voucher cadou. La achiziții de peste 750 lei, oferim gratuit un portfard cu eșantioane, un parfum full size ediție limitată (100 ml) și un voucher cadou.

Pe lângă toate aceste beneficii, clienții pot beneficia și de opțiunea de plată în rate, atât online, cât și în magazine. Cei care fac parte sau se înscriu în programul de loialitate MG Exclusive Club pot beneficia de până la 10% cashback la fiecare comandă online, livrare gratuită, invitații la evenimente și multe alte surprize.

TOMBOLĂ „BLACK FRIDAY CASHBACK”

Zilnic, între 1-6 noiembrie, unul dintre primii 50 de clienți din fiecare magazin my Geisha va avea șansa de a câștiga, prin tragere la sorți, un voucher cu valoarea întregului său bon fiscal.

TOMBOLA ONLINE

Cu premii în valoare de 12.000 lei. Toate achizițiile efectuate online se înscriu automat în cursa pentru cele 6 premii zilnice, fiecare în valoare de 2000 lei.

„După succesul campaniei Black Friday 2023, echipa my Geisha privește cu încredere și entuziasm spre ediția din 2024. Cu reduceri ce ating un maxim istoric de 45%, 20.000 de cadouri și vouchere surpriză, ne propunem să depășim orice așteptare. Suntem recunoscători tuturor celor care au fost alături de noi și îi invităm pe toți să se bucure de acest Black Friday!” – Denisa Tănase, CEO my Geisha

În portofoliul my Geisha se numără branduri coreene de skincare, precum Hanskin, Shangpree, Accoje & Beaudiani, brandul polonez vegan Stara Mydlarnia și, nu în ultimul rând, propriul brand de parfumerie și îngrijirea pielii: my Geisha Perfumes și my Geisha Skincare.

