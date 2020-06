What’s Up, primele declarații despre conflictul provocat în fața casei

„Eu fac muzică de când eram copil, deranjez pe toată lumea de când eram copil, dar nu deranjez că îmi doresc. Mi-am obosit un pic vecinii”, a afirmat artistul în cadrul emisiunii„Vorbește lumea”.

După ce a devenit recalcitrant și s-a bătut cu vecinul său, poliția a ajuns la fața locului, iar artistul a fost amendat cu suma de 1.000 de lei.

Însă, cântărețul, pe numele spu adevărat Marius Ivancea, a explcat că acel vecin îi este de fapt un foarte bun prieten.

„La un moment dat, unul dintre vecini, care îmi este și foarte bun prieten, am fost cu el în concerte, a venit un pic supărat, avea copilul în brațe. În presă au scris că am bătut un vecin cu copilul în brațe și realitatea nu e asta”, a spus What’s Up, care a precizat că bărbatul a dat copilul unui alt vecin înainte de a se certa.

„Am făcut pe cocoșii din curtea școlii de la 14 ani. Ne-am julit amândoi, a venit poliția, la final ne-am luat în brațe”, a subliniat artistul.

De asemenea, What’s Up a vorbit și despre conflictul pe care l-a avut în luna decembrie cu iubita sa, Alice Badea.

După ce femeia a sunat la 112 din cauză că iubitul ei devenise agresiv verbal și i-a prins și mâna la ușa liftului, cântărețul le-a adresat injurii ofițerilor care l-au imobilizat și dus la secția 17. Ulterior, polițiștii l-au dus pe Marius Ivancea la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, unde a fost acuzat de ultraj.

„Într-un final i-a explicat procuroarei și m-am ales cu muncă în folosul comunității”, a spus artistul.

Și Alice Badea a explicat că acest incident a avut loc și din vina ei.

„Nu eram obișnuită cu mediatizarea vieții personale. Cred că asta a fost o presiune pentru mine. Acum am avut timp să petrecem mai mult timp împreună și să ne cunoaștem și am înțeles că atunci când iubești pe cineva îl accepți și cu bune și cu rele”, a declarant iubita lui What’s Up.

