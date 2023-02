Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof sărbătoresc 15 ani de mariaj în Capri: „Soțul meu se implică foarte mult în creșterea lui Ingrid”/ Exclusiv

Au o relație frumoasă și bine sudată. Simona Pătruleasa și soțul ei, Sabin Ivanof, vor marca anul acesta 15 ani de mariaj. Cei doi recunosc că pandemia nu le-a afectat în niciun fel relația. Ba din contră, au făcut-o mult mai puternică.

Știrista de la Kanal D a vorbit despre relația cu soțul și fiica sa, Ingrid, pentru UNICA.RO. Am aflat ce planuri de călătorie au și care sunt momentele care i-au unit.

Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof pleacă întotdeauna în călătorii alături de fetița lor

“La aniversarea de 10 ani ne-am dus unde ne-am căsătorit, în Capri, iar la 15 ani, adică anul acesta, mergem tot în Capri”, mărturisește Simona Pătruleasa pentru Unica.ro.

Până atunci, cei doi se pregătesc să plece alături de fiica lor, Ingrid, într-o vacanță la munte.

“Anul trecut am fost la Londra. Sărbătorile le-am facut cu părinții ca de fiecare dată. Acum îmi doresc să mergem două trei zile la munte să prindem ceva zăpadă”, adaugă vedeta de la Kanal D.

“Nu am sărbătorit niciodată Ziua Îndrăgostiților”

Deși iubirea dintrei ei a fost și a rămas la fel de puternică, Simona admite că ziua de Valentine’s Day nu a avut niciodată parfumul acela special ca în cazul altor cupluri.

“Nu am sărbătorit niciodată Ziua Îndrăgostiților. Am primit flori, și eu, și Ingrid, dar nu suntem așa cu ea, este totuși o sărbătoare împrumutată. Asta nu înseamnă că nu mă bucur pentru cei care se o marchează” , a declarat Simona Pătruleasa pentru UNICA.RO.

Chiar și pandemia, care a testat multe cupluri, le-a întărit și mai mult relația.

“Noi eram obișnuiți să stăm foarte mult împreună. De când s-a născut Ingrid, nu am fost în vacanțe fără ea, adică în ultimii 12 ani. Noi suntem obișnuiți să stăm foarte mult în casă, nu suntem cu mersul în cluburi. Și nu ne-am plictisit, pentru că întotdeauna am găsit ceva de făcut. Ne-am uitat la filme, am jucat remy, șah, tenis de masă. Iar eu în perioada aceea, una grea pentru toată lumea, eram singura care ieșea din casă pentru că mergea la știri”, mai spune Simona Pătruleasa pentru UNICA.RO.

Simona Pătruleasa: „Soțul meu petrece foarte mult timp cu Ingrid”

Frumoasa brunetă recunoaște că soțul său, Sabin Ivanof, are multe calități și îi e de un real ajutor în creșterea fetiței lor. „E un tată implicat față de alți părinți, care poate nu au timp. Petrece foarte mult timp cu ea, fac temele împreună, îi dă să mănânce, face tot ce fac și eu”, spune Simona Pătruleasa.

Alături de fetița lor formează un trio formidabil și sunt de nedespărțit, iar evadările în alte țări se petrec tot în aceeași formulă. Ingrid are 12 ani acum și reușește să îi surprindă în fiecare zi.

“Are foarte multe teme și foarte multe de făcut la vârsta ei, copeșitor pentru un copil. Mă surprinde cu tot felul de lucruri, curiozități, informații. E pusă pe șotii”, susține știrista de la Kanal D.

Simona Pătruleasa ar vrea ca fiica ei să studieze în țară

Spre deosebire de alte vedete, Simona și-ar dori ca fiecare ei să rămână să studieze în țară, asta pentru că dorul ar fi mult prea greu de dus. “Nu ne imaginăm viața departe de ea, așa că sperăm să rămână aici. Dar, dacă va alege varianta asta, mergem și noi după ea”, adaugă Pătruleasa pentru UNICA.RO.

