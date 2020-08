Ruby a ajuns la spital. Artista a trecut printr-o operație

Deși inițial nu a dezvăluit despre ce este vorba, Ruby a transmis un mesaj ulterior și i-a liniștit pe internauți:„Stați liniștiți, nu am absolut nicio problemă, decât cele pe care mi le fac singură. Eu mereu când am probleme, am pentru că mă ocup. Le fac, le provoc, sunt problematică, dar apreciez grija voastră. Fiți bine! Și voi, și eu! Singura mea problemă reală acum este că nu am voie să beau suc, pot să beau doar apă”, – a spus Ruby.

Mai apoi, Ruby a postat câteva imagini dintr-un scaun cu rotile, exact în momentul în care mergea spre sala de operație: „Azi merg cu papa mobilul, face cinste papa? Ia uite-mă! Eu pot să merg și pe picioarele mele, dar cică nu am voie! Merg să o văd pe doamna doctor! O să-mi pună oare o perfuzie cu suc? Pa, prieteni! Ne vedem când… mă trezesc!”, a mai spus Ruby internauților înainte de operație.

Ruby s-a internat pentru a-și face o nouă intervenție la nivelul sânilor, asta din cauza unor probleme apărute. Pentru că nu a respectat perioada de recuperare după primul implant, au apărut mai multe complicații. A început să rețină apă și o nouă intervenție a fost necesară.

