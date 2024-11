Ștefan Bănică Junior, mesaj emoționant de ziua soției, Lavinia Pîrva. Ce diferență de vârstă este între ei și cum a început povestea lor de dragoste

Lavinia Pîrva a împlinit 40 de ani duminică, 24 noiembrie. Cu această ocazie, Ștefan Bănică Junior a scris un mesaj scurt, dar emoționant, despre soția lui.

Lavinia Pîrva a împlinit 40 de ani! Ștefan Bănică Junior, mesaj emoționant pentru soția lui

Ștefan Bănică Junior și Lavinia Pîrva formează un cuplu din anul 2013 și împreună au un fiu, Alexandru, în vârstă de 5 ani. Cu ocazia aniversării de 40 de ani a soției lui, juratul de la „X Factor România” a scris un mesaj scurt, dar înduioșător pe rețelele sociale.

„Azi e despre ea! Eu sunt doar jumătatea ei”, a scris Ștefan Bănică pe Instagram, în dreptul unui selfie cu Lavinia. În acord perfect cu mesajul, artistul apare doar pe jumătate în imaginea cu soția lui.

Ștefan Bănică Junior și Lavinia Pîrva s-au căsătorit în anul 2017, în Bulgaria. Alături le-au fost doar câțiva membri ai familiei și cei mai apropiați prieteni.

„Am descoperit în Bulgaria un loc de care m-am îndrăgostit și mi-am dorit să fac acest pas acolo. În Bulgaria sunt niște locuri extraordinare”, declara Lavinia Pîrva în 2018.

Citește și: Andreea Marin, imagine înduioșătoare alături de Radu Ștefan Bănică, fiul fostului ei soț, Ștefan Bănică Junior: „O surpriză”

Ce diferență de vârstă este între ei și cum a început povestea lor de dragoste

Perechea s-a cunoscut prin intermediul unei prietene comune, iar între ei este o diferență de vârstă de 17 ani. Anul acesta în octombrie, artistul a împlinit 57 de ani. Cântăreața a povestit în trecut că, atunci când l-a cunoscut pe soțul ei, i-a adresat o întrebare haioasă.

„L-am întrebat dacă este machiat pentru că întotdeauna mi-am pus această întrebare, dacă se machiază, își dă cu rimel. A început să râdă, așa are ochii. Evident că nu era machiat. Este foarte atent la ce mănâncă, e un tip echilibrat. E un om care muncește enorm, e perfecționist. Cred că s-a născut cu această voință și dorință de a reuși și de a face lucrurile aproape perfect. Îl ador ca actor, ca artist. (…) Relația noastră se bazează pe încredere, libertate și pe multă iubire”, povestea Lavinia Pîrva în 2021, în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”.

Atât juratul de la Antena 1, cât și soția lui sunt foarte rezervați când vine vorba de viața de familie. Cei doi nu au publicat nicio imagine cu chipul fiului lor pe rețelele sociale până la acest moment și vorbesc foarte rar despre cum îl cresc pe Alexandru și despre relația lor de cuplu.

„Eu și Lavinia gândim absolut la fel. (…) Ne vedem de viața noastră. Îmi place. Am o liniște pe care niciun ban din lume nu o cumpără. Copiii mei se înțeleg foarte bine cu ea”, spunea Ștefan Bănică Jr. în trecut, în cadrul emisiunii „Dincolo de aparențe”.

Citește și: Violeta Bănică, răsfățată de părinții ei, Andreea Marin și Ștefan Bănică Junior, cu brățări de zeci de mii de euro. Cum arată bijuteriile Cartier și Van Cleef & Arpels

Câți copii are Ștefan Bănică Junior

Artistul mai are doi copii din două foste relații. Din relația cu Camelia Constantinescu, Ștefan Bănică are un fiu, Radu Ștefan Bănică, în vârstă de 22 de ani. Solistul mai are o fiică, Ana Violeta Bănică, din mariajul cu jurnalista Andreea Marin.

Ștefan Bănică a fost căsătorit de două ori în trecut. Mihaela Rădulescu a fost prima soție a artistului, între anii 1997 și 1999. Cea de-a doua soție a cântărețului a fost Andreea Marin, cu care a fost căsătorit din anul 2006 până în anul 2013.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News