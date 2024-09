Monica Bîrlădeanu, răvășitoare în costum de baie, la 45 de ani. Reacția lui Valeriu Gheorghiță când a văzut pozele iubitei lui

Monica Bîrlădeanu și-a suprins fanii din mediul online cu un pictorial superb din vacanța din Egipt din care abia s-a întors. În vârstă de 45 de ani, actrița a postat mai multe fotografii cu frumusețile locale și nu a ezitat să le împărtășească fanilor și câteva imagini cu ea în costum de baie.

Monica Bîrlădeanu, provocatoare în costum de baie, în Egipt

Monica Bîrlădeanu (45 de ani) și-a petrecut ultimele zile din august într-o vacanță de neuitat în Egipt, unde a vizitat diverse locuri frumoase, s-a plimbat cu barca, a făcut snorkeling și a vizitat o mănăstire de la poalele Muntelui Sinai.

„Încercând să trag de vară cât se poate cu ultima vacanță. Bună dimineață și vouă! – transmis ea pe Instagram la începutul vacanței, fără să precizeze dacă e singură sau nu în acele locuri.

Apoi, pe contul său de Instagram au apărut mai multe fotografii cu ea în timp ce-și etala silueta impecabilă la soare, pe o barcă, într-un costum de baie întreg, roz, cu dungi albe.

„Soare torid, sare în păr și pălărie de paie. Am facut și snorkeling azi, desigur, vă arăt, însă, mâine.

Azi am zis s-o tin pe-un classy black&white” -a scris ea în descrierea fotografiilor.

Reacția lui Valeriu Gheorghiță când a văzut pozele postate de actriță

Pozele cu Monica Bîrlădeanu în costum de baie au adunat rapid peste două mii de aprecieri din partea celor care le-au văzut, iar printre cei care i-au trimis și o inimioară în secțiunea de comentarii a fost nimeni altul decât Valeriu Gheorghiță (42 de ani), iubitul ei.

„Aș fi vrut să vedeți tot ce-am văzut și eu sub apă: grădini de corali mai frumoase decât am văzut în cărțile de vegetație subacvatică, pești cu aripi că de fluture, pisici de mare, scoici de-o frumusețe rară care-și închid rapid cochilia la cea mai mică apropiere percepută, meduze violet, perechi de pești galbeni pătați de nedespărțit și da…și o baracudă care a trecut încet, amenințătoare și dreapta pe lângă gașcă noastră, studiindu-ne cu atenție.

O lume absolut fascinantă; un privilegiu pentru om să o poată explora și să se poată bucură de ea”, a mai transmis ea în dreptul unui clip făcut pe vasul pe care se afla.

Monica Bîrlădeanu și medicul militar Valeriu Gheorghiță sunt foarte discreți cu relțaia lor. Cei doi evită să se afișeze prea des în public în postura de cuplu, dar au mai fost surprinși de paparazzi împreună în diverse circumstanțe.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță formează un cuplu de aproape doi ani. Actrița a mărturisit anul trecut că are o relație cu medicul militar, precizând că este „un bărbat necăsătorit”. Valeriu Gheorghiță are doi copii din fosta căsnicie, o fată (9 ani) și un băiat (13 ani).

