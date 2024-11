A murit actorul Andrei Ionescu. Soțul regretatei Ileana Stana-Ionescu avea 97 de ani

Doliu în lumea artistică. A murit Andrei Ionescu. Soțul regretatei Ileana Stana Ionescu s-a stins la vârsta de 97 de ani.

Soțul Ilenei Stana-Ionescu a murit

Anunțul a fost făcut de actrița Monica Davidescu, prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare.

„Drum lin prin univers, Domn Andrei!. Sper să te întâlnești cu sufletul pereche, Ileana Stana!. Dumnezeu să vă odihnească pe amândoi!. Condoleanțe, Andrei fiul!”, a scris Monica Davidescu pe internet.

Andrei Ionescu s-a stins la patru luni după trecerea în neființă a mult iubitei sale soții, marea actriță a teatrului și filmului românesc, Ileana Stana-Ionescu. Aceasta a murit pe 30 iunie 2024, la vârsta de 87 de ani, după ce a suferit mai multe comoții cerebrale.

„Ileana mea a murit azi dimineață. Nu a fost deloc bine, în ultima vreme suferise niște comoții cerebrale. Nu și-a luat adio de la mine. Săraca, nici nu mă mai recunoștea”, a declarat Andrei Ionescu, la momentul respectiv, pentru Click.



„Este greu, dar Dumnezeu mi-a dat putere! Azi a fost incinerată (n.r. 8 iulie), apoi urna cu cenușă va fi depusă în cimitirul crematoriului, acolo avem o casetă. Ileana a dorit să fie incinerată, ca să fie lângă mama ei, urmez eu! Oricum nu voia niciodată să vorbească despre moarte, evita subiectul, ea era mai sensibilă, suferise și câteva AVC-uri” – a mai spus actorul atunci.

Andrei Ionescu și Ileana Stana-Ionescu au lăsat în urmă în fiu, medic de profesie

Andrei Ionescu și Ileana Stana-Ionescu au fost împreună 67 de ani, iar din rodul iubirii lor a rezultat un fiu – Andrei Manuel Ionescu.

În urmă cu câțiva ani, Andrei Ionescu povestea că nu a plăcut-o din prima pe Stana, iar relația a lor a evoluat treptat, transformându-se din prietenie într-o poveste de dragoste de o viață.

„Să vă spun sincer, prima oară când am văzut-o, nu mi-a plăcut deloc de ea. Apoi, încet-încet, ne-am împrietenit și, după multă vreme, ne-am și îndrăgostit. Pot spune că dragostea durează toată viață, în ceea ce ne privește. La noi, iubirea a durat pentru că am fost foarte legați prin această profesie. Fiind actori, am devenit inseparabili, am făcut o echipă grozavă și acasă, și pe scenă. Eu sunt mai calm, ea se agită mai mult, ne completăm reciproc” – a declarat regretatul actor, pentru playtech.ro.

Andrei Manuel Ionescu, fiul regretaților actori, este medic, locuiește și lucrează la un spital din Tacoma, Washington. El este căsătorit și are un fiu, Alexandru-Luca. Din păcate, în ultimii ani, din cauza programului aglomerat și al profesiei solicitante, vizitele lui Andrei în România, pentru a-și vedea părinții nu au fost atât de dese precum aceștia și-ar fi dorit.

„Andrei locuiește în America, este doctor, are o căsnicie frumoasă și un băiat mare, Alexandru Luca, leit taică-su. Profesional îi merge bine, Doamne ajută, totul le merge bine. Fiul nostru este bine, este sănătos, voinic și plin de viață. (…) Trebuie să își mărturisesc un lucru și anume faptul că de la o vreme îmi este foarte dor de el, nu știu, e un sentiment aparte ce nu îmi dă voie să fiu liniștită. Mă apucă tare dorul de el. Vorbim foarte des la telefon, râdem, glumim, e șugubăț tare el din fire”, spunea actrița acum ceva timp.

Foto – Arhivă

