Mircea Badea, despre scandalul în care a fost implicat Micutzu: „S-ar fi întâmplat dacă nu s-ar fi strâns niște frustrări?”

În urmă cu câteva zile, comedianul Micutzu, pe numele real Cosmin Nedelcu (35 de ani) a fost implicat într-o ceartă violentă în centrul vechi al Capitalei. Micutzu și logodnica lui se aflau la o terasă, când câțiva bărbați care au trecut pe lângă ei au început să-i jignească. După un schimb de replici dure între actor și oamenii respectivi, unul dintre agresori a spart o sticlă și geamul unui magazin din apropierea locului unde se aflau. Scandalul a fost oprit de oamenii legii care au intervenit rapid după ce au fost chemați de trecătorii care au văzut incidentul.

După întâmplare, Micutzu a spus că oamenii respectivi i-au agresat logodnica și de aceea a început să se certe cu ei.

„Un tip a agresat-o pe logodnica mea și l-am lovit cu pumnii şi am venit să depunem plângere. S-au întâmplat nişte chestii. Eu nu am fost bătut. Mergeam pe stradă şi am fost înjurat de oamenii ăştia. Am depus plângere toţi ieri şi aşteptăm ca organele să îşi facă datoria”, a declarat Micutzu, la scurt timp după incident.

Mircea Badea a ținut să comenteze acest caz și a spus că Micutzu nu ar trebui să fie atât de sensibil la glume având în vedere că este actor de stand-up comedy și el însuși face mereu glume pe seama mai multor situații sau persoane.

„Nu vă supărați, ați văzut vreodată o prestație a domnului Micutzu? Păi unul care face miștouri, în sensul că înjură oameni, nu suportă miștouri despre el? Deci ăla era enervat și făcea miștouri sau făcea miștouri și era enervat? I-a spus: măcar treci, grasule, pe la trecere! N-a mai putut să înghită! Nu mâncare. El spune că nu a mai putut. Asta cu spune civilizat ce ai de zis nu se pupă cu fișa postului. Ne spune că e frustrat de ani de zile. Nimic din toate acestea nu ar fi existat dacă Micutzu nu ar fi lăsat pungile de cadou pe trotuar și nu ar fi mers înapoi. Dânsul s-a dus la ăla să-l confrunte. S-ar fi întâmplat dacă nu s-ar fi strâns niște frustrări? Evident, nu””, a spus Mircea Badea în emisiunea sa de la Antena 3, “În gura presei”.

Foto – Facebook