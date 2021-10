Recent, în mediul online, Lora (38 de ani) a dezvăluit la ce intervenție estetică a apelat și de ce. Dintotdeauna, solista a pus preț pe imaginea ei, menținându-și silueta nu doar suplă, ci și tonifiată, iar tenul nu doar lipsit de impurități, ci și foarte luminos.

La ce intervenție estetică a apelat Lora recent. „În sfârșit”

„Cred că fiecare femeie trebuie să descopere ce produse i se potrivesc și cum îi impactează tenul. Tocmai din acest motiv, eu aleg ca în live-urile pe care le fac pe Facebook sau Instagram să le prezint produsele mele, să le spun să testeze și să vadă dacă le sunt și lor bune sau nu”, mărturisea cântăreața în mai 2021.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 14)

„Evident, eu am la îndemână și folosesc crema de zi din propria mea gamă de produse de beauty, care conține apă de trandafir și vitamine și care oferă tenului un boost hrănitor”, a mai spus atunci.

De curând, la Insta Story, Lora a dezvăluit că a optat pentru un tratament de mezoterapie la nivelul gâtului. „În sfârșit a venit frigul și am putut să-mi rezolv problema cu ridurile de pe gât. Hihi”, a spus solista. Imagini cu rezultatul găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Lora și logodnicul ei, Ionuț Ghenu (36 de ani), sunt împreună de 5 ani. Deși sunt logodiți din 2016, solista și managerul ei și-au amânat nunta în repetate rânduri. Cântăreața își dorește o petrecere frumoasă, dar cea mai importantă pentru ea rămâne ceremonia religioasă.

Acesta este și motivul pentru care perechea s-a logodit și într-o biserică, Lora întotdeauna menționând că ea și Ionuț sunt deja uniți în fața lui Dumnezeu.

În iunie 2021, despre nuntă, Lora mai declara pentru revista Avantaje: „Nu am stabilit o dată și, sinceră să fiu, cred că în această perioadă am realizat cu toții că unele planuri sunt făcute pentru a fi amânate. Momentan, cel mai important este să fim sănătoși și noi și rudele și prietenii apropiați. Pentru noi, fericirea nu este într-un document, așa că vom face și acel pas când va fi cazul și când vom simți”.

Artista a mai spus că în Ionuț a găsit partenerul alături de care se vede devenind mamă. Întrebată dacă își dorește copii, artista spunea la începutul acestui an: „Îmi doresc foarte mult să devin mamă”. Apoi, întrebată dacă ar vrea o fetiță sau un băiețel, Lora a spus că și-ar dori și fetiță și băiețel, „dacă se poate”.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Câți bani a cheltuit Lora în Bali? „Eu sunt omul care nu se ducea în vacanțe”

Lora, mesaj îndurerat în ziua în care mama ei și-ar fi aniversat ziua de naștere

Cu cine a format Lora un cuplu fără ca presa să afle? „Am fost iubiți vreo două luni”

În mediul online, întrebată dacă i-ar plăcea să adopte, Lora a mai spus: „Da! Mama mea a fost adoptată”. Mama solistei s-a stins din viață în luna ianuarie a anului 2020. Aceasta se lupta de mai mulți ani cu cancerul la sân. S-a operat prima dată la Iași, în anul 2013. După operație, mama solistei a făcut și 6 ședințe de chimioterapie.

În anul următor, mama artistei a suferit o a doua operație, la Spitalul Universitar Fatih din Istanbul. Din nefericire, mama Lorei s-a stins din viață pe 26 ianuarie 2020. „Mama a murit cu mine și cu fratele meu de mână, acasă la noi. O țineam de mână”, a declarat Lora cu lacrimi în ochi, în emisiunea „La Măruță”.

„Nu au fost locuri la spital, oricum. E o poveste foarte dură ca să o spun în emisiune. Am vrut doar să spun o mică parte din ea, pentru că am vorbit despre fratele meu și despre legătura care s-a creat și e mai puternică între noi doi din momentul ăla. Fratele meu este tot ce mai am din familia asta și abia aștept să o facem pe mama mândră”, a mai spus cântăreața.

Despre copii, Lora mai spunea în decembrie 2019 pentru VIVA!: „Ăsta cred că e cel mai mare defect al meu, încep să îl simt ca pe un defect, că pun cariera pe primul loc. Cred, cumva, că asta ar fi ordinea firească a lucrurilor. Să faci o casă într-un anumit fel, să fie totul pregătit perfect și după aceea să vină copilul”.

Foto: Instagram