Iulia Albu și Alex Velea, schimb de replici dure într-un conflict mai vechi: „Bătaie de joc cu găina la cap!”

Iulia Albu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care readus în discuție un episod neplăcut, mai vechi, dintre ea și Alex Velea. Iulia a dorit prin mesajul respectiv să-i atragă atenția fiicei sale, Mikaela, asupra răutăților pe care le poate descoperi în mediul online despre mama ei. Criticul de modă a povestit un incident mai vechi în cadrul căruia a avut loc un schimb de replici dure și foarte răutăcioase între Alex Velea și ea.

Apoi, Iulia a dezvăluit cum în urmă cu câțiva ani, iubitul Antoniei a făcut o serie de comentarii urâte la adresa ei, după ce ea i-a citicat vehement stilul vestimentar, numindu-l “de manelist”.

Ulterior, Iulia spune că Velea a regretat vorble spuse:

Apoi, după ani, a spus “M-am împăcat cu ea, că am jignit-o la un moment dat. Nu mai știu ce făcusem. Am zis niște prostii, am pus o poză, am făcut ceva rău… Mi-am cerut scuze după. Am realizat că are și ea copii. Are o fată, nu știu dacă are mai mulți copii, dar știam că are o fată. Am zis că poate citește față ei ce am zis eu și deja aveam copii atunci. M-am gândit că nu am procedat bine și mi-am cerut scuze. Îi făcusem și o piesă. Un distrack. Era ceva rău! Nu am vrut să o mai scot și bine am făcut. Nu-mi place să îmi bat joc de oameni, să râd de ei. Îmi place să bârfesc când sunt cu prietenii mei, dar nu îmi place în mediul public să jignesc, că poate pe unii chiar îi afectează. Îi văd că sunt afectați și mă întristează”