Dani Oțil va deveni tătic pentru prima oară. Prima poză cu burtica de gravidă a Gabrielei Prisecariu

Primăvara a venit cu vești bune pentru Dani Oțil (40 de ani) și logodnica sa, Gabriela Prisecariu (26 de ani). Cei doi au anunțat că vor deveni părinți pentru prima oară.

Prezentatorul matinalului de la Antena 1 este cel care a făcut marele anunț în mediul online, print-un mesaj postat pe rețelele sociale.

„Pentru toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil… Pentru toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre… Pentru toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule… Pentru toți… hai ca am glumit… nu pt voi… Ci pentru noi… o sa avem un copil 🤗! Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede 😎”, este mesajul postat de Dani Oțil pe paginile sale de socializare, în dreptul unei fotografii în care se poate vedea burtica de gravidă a logodnicei sale, Gabriela.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Citește gratuit ediția de aprilie a revistei Unica. O găsești AICI

Dani Oțil și Gabriela Prisecariu formează un cuplu de un an jumătate. La începutul anului 2020, Dani Oțil și-a luat inima în dinți a decis să facă pasul cel mare, cerându-i mâna iubitei sale. Cei doi nu au putut face până acum nunta din cazua restricțiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus.

Vezi fotografia cu burtica de gravidă a Gabrielei Prisecariu în galeria foto de mai sus.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro