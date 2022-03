Cuza și Emi au recunoscut ce nu s-a văzut în finala Asia Express: „Aveam un avantaj în fața lui Mihai și a Elwirei”

Cuza și Emi de la Noaptea Târziu au format una dintre cele nouă echipe care au mers pe „Drumul Împăraților” de la Asia Express în sezonul trecut și au fost la un pas să câștige finala, însă norocul nu a fost de partea lor. Recent, cei doi au povestit că și-au dorit atât de mult să participe la concurs încât ar fi acceptat să o facă și gratis.

Invitați la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Stai să zic eu”, cu Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu, Cuza și Emi și-au amintit că cea mai mare dorință a lor era să trăiască experiența Asia Express, iar când au fost chemați la negocieri, nu au întrebat nimic de bani.

„Nu ne-a interesat. Cred că dacă ne-ar fi spus că ne dă un euro, noi am fi mers pe un euro. Noi voiam să trăim Asia Express. A fost dureros momentul ăla. S-a plecat cu șanse egale, până la soldatul ăla. De aia am și avut o ieșirea nervoasă cu soldatul respectiv, noi aveam un avantaj în fața lor (n.r. Mihai și Elwira), nu știam exact timpul, că nu ne comunică nimeni informațiile astea, dar ca idee simțeam că ne îndepărtaserăm destul de mult de ei și prin rigiditatea soldatului ăluia, ne-au prins. Aia ne-a dărâmat”, a explicat Cuza la podcast.

Cuza și Emi, printre finaliștii emisiunii „Asia Express” în sezonul patru

Cei patru finaliști ai concursului au fost Cuza, Emi, Mihai și Elwira Petre. Cu toții au trecut prin probe de foc, însă doar o singură echipă a ajuns prima la Irina Fodor, gazda emisiunii.

În sezonul patru din Asia Express, nouă echipe și-au depășit limitele fizice și psihice într-o cursă contracronometru prin Turcia, Georgia, Iordania și Israel. Ultima cursă s-a întâmplat pe străzile din Tel Aviv și Ierusalim, două cele mai mari orașe din Israel.

După ce s-a difuzat finala „Asia Express” la tv, Cuza le-a transmis un mesaj fanilor pe contul de Instagram, asigurându-i că întreaga experiență a fost de neuitat.

„Am câștigat mai mult când nu am câștigat… am câștigat un frate @emi.ntz, am câștigat o viață frumoasă și v-am câștigat pe voi!!! Povestea s-a terminat. Am reușit să o trăim pe toată. Asia Express pentru noi a fost mai mult decât un concurs, mai mult decât un show tv… a fost o lecție în viață, un profesor bun care ne-a învățat că nimic nu ține veșnic, nimic nu e capital… dar poate cel mai important: parcursul și experiența contează mai mult decât rezultatul. Am avut șansa să cunoaștem sute de oameni minunați, am dormit în zeci de case și am mers cu sute de mașini. Nu am avut bani, telefon, mașină sau casă, dar le-am avut pe toate”, a fost postarea de pe Instagram.

„Am avut șansa să descoperim niște colegi minunați și să concurăm în finală cu cei mai buni dintre noi, așadar felicitări @mihaipetreofficial și @elwirapetreofficial! Cât despre oamenii din echipă: RECUNOȘTINȚA este cel mai puternic sentiment pe care vi-l port. (…) Suntem mândri de noi și de tot ce am făcut în această competiție și nu cred că se putea termina mai bine. Vă mulțumim din suflet pentru zecile de mii de mesaje de încurajare și de simpatie. Suntem cu toții parte din ceva grozav. Vă mulțumesc, vă iubesc și pe curând frumoșilor. Echipa bip bip bip… a jucat finala Asia Express!”, a mai menționat Cuza.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.