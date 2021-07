Cum prepară Meghan Markle banana bread, desertul preferat al prințului Harry

Știați că Meghan Markle nu este doar o soție iubitoare și o mamă grijulie, dar este și bucătăreasă foarte pricepută? Poate vă vine greu să credeți, dar da, ducesa de Sussex gătește pentru familia ei și o face din pasiune.

Printre preparatele celebre ale soției Prințului Harry se numără un desert pe cât de delicios, pe atât de ușor de făcut – banana bread (chec cu banane). Meghan Markle pregătește acest chec gustos și aromat, foarte apreciat de englezi, cu câteva ingrediente în plus față de rețeta originală. Acest desert este, de altfel, și preferatul prințului Harry.

Cântăreața Emily Nash, o bună prietenă a cuplului Harry – Markle a postat pe rețelele de socializare, în urmă cu ceva timp, o poză cu delicioasa prăjitură gătită de ducesă, din care a avut onoarea și norocul să se și înfrupte.

And here’s Meghan’s banana bread, rustled up last night in the kitchen at Admiralty House! #RoyalVisitAustralia pic.twitter.com/B6MJvCeqac

— Emily Nash (@emynash) October 17, 2018