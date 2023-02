Cabral, ținta unor înșelătorii pe Facebook: „Urmează să îmi iau o țeapă cât Coloana Infinitului”

Cabral a fost ținta unor înșelătorii pe Facebook. Fostul prezentator de televiziune a povestit cum a primit un mesaj în care i se oferea o sumă imensă dacă accepta să posteze anumite anunțuri pe pagina sa de pe rețeaua de socializare.

Vedeta a povestit întreaga pățanie pe blogul său personal.

Cabral, ținta unor înșelătorii pe Facebook

Cabral este unul dintre cei mai simpatici și mai iubiți prezentatori de televiziune din România. Deși a ales să ia o pauză de la micile ecrane, acesta este în continuare activ pe rețelele de socializare, dar și pe blogul lui personal.

Iar acum, Cabral a povestit cum niște persoane necunoscute au încercat să îl păcălească, prin intermediul unui mesaj primit pe Facebook.

„Nu există noroc. Baftă. Bulan. Combinație. Șmen. Nu pentru mine. Am învățat de mic… la mine nu merge cu combinația. De fiecare dată când am vrut s-o iau pe o scurtătură… catastrofă a ieșit. La mine nu merge și basta, efectiv nici nu-mi mai trece prin cap să încerc”, a scris Cabral pe blogul lui.

„Ce am învățat de mic? Atunci când mi se pare că am mare noroc, atunci când pare că m-a lovit bafta, când am mare bulan… urmează să-mi iau o țeapă mare cât Coloana Infinitului”, a continuat prezentatorul.

„Dacă vreodată mi s-a ițit pe sub nas vreo combinație… chiar era combinație. Dar nu pentru mine… era pentru ăla de se pregătea să dispară cu banii mei. Nu-s făcut pentru șmenuri. Orice tentativă se pedespește cu o frumusețe de gaură în buget”, a explicat Cabral.

Mesajul în care i s-au oferit 7.000 dolari: „Sunt băiat sărac din Berceni”

Astfel, prezentatorul a povestit cum a primit un mesaj în care i se ofereau 7.000 de dolari pe săptămână dacă accepta ca pe pagina lui să fie postate reclame la anumite branduri.

„Așa că atunci când primesc mail că un prinț african decedat tocmai mi-a lăsat pe persoană fizică gardul de la Worcester Sauce Palace… sau că stă un nene cu 7k de euro, parai sau mărci în mână și dorește să mi-i dea mie și numai mie…”, a continuat Cabral, care a făcut public mesajul primit.

Răspunsul lui Cabral i-a făcut pe cei care i-au trimis mesajul să îl blocheze apoi pe prezentator.

„Sunt băiat sărac din Berceni, boss. Trimite tu în avans 200 de euro și mai vorbim noi… dacă e”, i-a răspuns Cabral.

„Și-apoi report. Plus block. Plus scuipat în sân. Așa-ți spun și ție… nu da click la toate prostiile. Nici la aia cu Poșta Română și cu coletul care nu s-a putut livra nu-i da click. Sunt țepe. Și e ușor să scapi de ele cât timp nu crezi că norocul ăla chior te-a ales fix pe tine să te scoată din Berceni și să te ducă pe Nueva York. La Sentrăl Parc!”, le-a transmis Cabral urmăritorilor săi.

