Andreea Antonescu a SUNAT la 112: „Ștefan, vreau să plec acum de aici…”

Antena 3 a făcut rost de înregistrarea cu apelul făcut de artistă la 112. Aici se aude cum aceasta îi spune iubitului ei, Ștefan Manolache, că vrea să plece.

Operator 112: 112, ce urgență aveți?

Andreea Antonescu: Alo, vreau și eu dacă puteți trimite o mașină la…

Voce neidentificată: Andreea Antonescu, lasă telefonul și lasă prostiile.

Andreea Antonescu: Ștefan, vreau să plec acum de aici. Ștefan…

Operator 112: Unde doamnă?

În timp ce operatorul de la 112 încearcă să afle mai multe detalii, Andreea își continuă discuția cu Manolache.

„Ștefan, vreau să plec. Ba da, sunt suficiente. Și asta numai din cauza… pe care mi le faci. Și nu numai mie, ci și ce ai făcut în trecutul tău. Te rog eu frumos”, se aude Antonescu spunând.

Polițiștii s-au deplasat la locuința din Iași a lui Ștefan Manolache, însă ajunși acolo, artista a negat că a sunat la 112. Însă a fost nevoită să recunoască că a efectuat acel apel întrucât acesta se afla în istoricul telefonului ei. Acum, ea este nevoită să plătească o amendă de 4.000 de lei pentru apel fals la numărul de urgență.

La scurt timp după ce povestea a apărut în presă, ea a postat un filmuleț pe rețelele de socializare în care explică că nu a fost sechestrată și că nu ea a fost cea care a sunat la numărul de urgență 112. Artista a afirmat că totul a fost o neînțelegere și de vină pentru apelul fals ar fi niște copii.

„Știți cum e. Fiecare copil la un moment dat cere telefonul. Moment în care Ștefan cere telefonul de firmă care nu avea nici măcar credit. Copilașul, isteț fiind, a început să butoneze și a butonat la 112. Pe fundal ce s-a auzit? S-a auzit că subsemnata, care are un viciu, după cum am mai declarat, voia să plece la mașină pentru că nu mai aveam țigări. În momentul în care domnul a considerat că am fumat cam mult. Pe fundal eu mă rugam să îmi dea cheile de la mașină să îmi iau țigări, nu-mi găseam nici cheile de la casă, nici telefonul, și ce s-a înregistrat la 112 ați văzut și voi, ca și mine, pe prima pagină astăzi”, a mai artista.

Sursă foto: Instagram

