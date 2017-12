Horoscop chinezesc 2018. Cristina Groza, previziuni pentru Anul Câinelui de Pământ

Cristina Groza, singurul maestru Feng Shui din Romania acreditat de Asociația Internațională de Feng Shui și Presedintele filialei din țara noastră, ne-a acordat un interviu, în exclusivitate, despre previziunile astrologice pentru anul 2018, din punct de vedere al horoscopului chinezesc.

Noul an chinezesc debutează vineri, pe 16 februarie 2018 și se află sub influența Căinelui de Pământ. Iată care sunt zodiile favorizate în 2018, dar și zodiile care vor fi afectate negativ de influența Câinelui de Pământ!

Previziuni astrologice generale pentru 2018

“Anul Câinelui de Pământ va fi un an care va stimula oamenii să devină mai puternici și mai luptători. Se amplifică voința, dar și fanatismul în toate domeniile, inclusiv fanatismul religios. Câinele este un animal ocult și prezența sa în 2018 amplifică atât spiritualitatea, cât și fanatismul. Oamenii vor deveni mai spirituali și se vor întoarce către credință. Nu vor mai tolera așa de ușor lucrurile și situațiile cu care se confruntă și vom vedea schimbări drastice în jurul nostru. Câinele este simbolul detectivului și în anul 2018 vom observa că vom scormoni în viața noastră și vom scoate la iveală lucruri noi, bune și mai puțin bune. De asemenea, vor apărea descoperiri arheologice importante.” – a dezvăluit Cristina Groza, în exclusivitate, pentru Unica.

Previziuni astrologice pentru 2018: Sănătate

Cristina Groza ne sfătuiește ca în anul 2018 să avem grijă la dietă, deoarece există o tendință de îngrașare favorizată astral: “Fiind un an de pământ este recomandat să evităm consumul de carbohidrați. Vor fi favorizate afecțiunile gastrice și intestinale, dar și afecțiunile pancreasului. De asemenea, trebuie să acordăm o atenție deosebită dietei deoarece vor exista tendințe de îngrășare. Pe de altă parte, anul viitor poate aduce accidente terestre, petrecute pe pământ, surpări de teren și cutremure. Vor fi afectate mai mult zonele de nord, de exemplu zona de nord a unei regiuni, zona de nord a unei țări, zona de nord a unui continent, zona de nord a lumii.” – a punctat maestrul Cristina Groza.

Previziuni astrologice pentru 2018: Bani

Anul 2018 este un an bun pentru demararea anumitor afaceri, iar Cristina Groza ne dezvăluie pe ce anume trebuie să ne axăm dacă ne dorim profit financiar: “Vor avea succes toate industriile și afacerile care sunt legate de elementul lemn, adică moda, designul de interior, hairstayling-ul, jurnalismul, presa scrisă și tot ce este legat de cărți, de exemplu lansări, librării, biblioteci. Pe de altă parte, vor funcționa la cote înalte restaurantele și afacerile legate de transport, dar și zona de arhitectură. Se va vehicula foarte mult moneda digitala, bitcoin-ul și vor demara afaceri și plăți realizate astfel.” – a povestit Cristina Groza pentru Unica.

Previziuni astrologice pentru 2018: Dragoste

Dacă anul 2017 a fost un care a avut în configurație floarea iubirii și a fost un an dedicat dragostei, o perioadă în care s-au născut foarte multe povestri amoroase, ei bine, anul 2018 nu imprimă iubire, ci imprimă spiritualitate: “Doar un astrolog ar putea, în funcție de harta personală a unei persoane, să-i determine șansele la acest capitol. Punctez că astrologia chineză ne ajută să aflăm care sunt perioiadele favorabile pentru a cunoaște o persoană și astfel să ne pregătim pentru a nu pierde trenul.” – a concluzionat Cristina Groza.

Horoscop chinezesc 2018: Zodii defavorizate în anul Câinelui de Pământ

Maestrul Cristina Groza ne-a dezvăluit că persoanele născute în an de Câine (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) vor ofensa anul, cu alte cuvinte, pentru aceștia va fi un an defavorabil și vor avea de învățat multe lecții: “Sfatul meu pentru cei născuți în an de Câine este să învețe lecția umilinței, să nu epateze și să stea mai retrași, să nu iasă sub nicio formă în evidență. De asemenea, alte persoane care trebuie să fie mai atente în 2018 sunt cei născuți în an de Dragon (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000), pentru că, în astrologia chineză, Dragonul și Câinele sunt în relație de conflict, se ciocnesc. Persoanele născute în an de Dragon trebuie ca în 2018 să facă modificări și schimbări în viața lor pentru a dizolva conflictul. Sfatul meu pentru aceștia este să călătorească, să reamenajeze casa sau să-și schimbe locuința, jobul, să schimbe abordarea în relația de cuplu, deci, să facă o schimbare majoră în viață. De asemenea, cei născuți în an de Dragon trebuie să evite să facă sporturi extreme și să evite situațiile care implică riscuri mari sau au un grad mare de pericol, deoarece sunt expuși accidentării.”

Pe de altă parte, Cristina Groza ne dezvăluie un truc care să-i ajute pe cei născuți în an de Câine să depășească cu bine provocările anului 2018: “Simbolic, se spune că mai putem evita sau dizolva aceste conflicte, dacă îl împrietenim pe Câine cu Iepurele. Astfel, persoanele născute în an de Câine ar trebui să poarte un pandativ care simbolizează iepurele, este un fel de totem sau o reamintire a faptului că trebuie să fie mai precauți în anul 2018.”

Horoscop chinezesc 2018: Zodii favorizate în anul Câinelui de Pământ

Cristina Groza ne-a dezvăluit care sunt zodiile ce vor fi favorizate în anul ce urmează, adică zodiile-prietene cu Câinele. Astfel, cei născuți în an de Iepure (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999), dar și cei născuți în an de Cal (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002) și în an de Tigru (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998) vor avea un 2018 bun, armonios și benefic pe toate planurile.

Zodia aferentă horoscopului chinezesc se determină in funcție de anul nașterii și se poate afla pe site-ul Cristinei Groza: http://www.fengshui-bp.ro.

