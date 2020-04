Zodii care nu vor fi respectate niciodată

Taur

Taurul este o persoană altruistă, atentă la nevoile celorlalți și capabilă să se sacrifice pentru binele altora. În aceste condiții, s-ar putea să fie considerat naiv de ceilalți și să nu primească respectul cuvenit. Nativul acestei zodii este blând, lipsit de orgoliu și gata oricând să facă compromisuri ca să nu îi deranjeze sau să îi facă să sufere pe ceilalți. Taurul nu va face nimic pentru a-ți arăta că te înșeli în privința lui, atunci când nu îl respecți, dar s-ar putea să dispară din viața ta când te aștepți mai puțin, pentru că va simți că nu îl înțelegi. El merge pe principiul că oamenii care au putere nu trebuie să și-o exercite la fiecare pas, deoarece puterea este în ei înșiși.

Fecioară

Fecioara critică atât de des, încât ceilalți ajung să nu o mai ia în seamă. Este mereu nemulțumită, iar o astfel de atitudine stârnește, în rândul celorlalți, mai degrabă teamă decât respect. Oamenii din jurul său vor face așa cum li se spune, dar nu vor depune eforturi pentru a lucra la capacitate maximă și nu vor avea niciun interes să o impresioneze. O astfel de persoană este considerată cicălitoare, dificilă și este, de obicei, evitată de ceilalți. Fecioara ar trebui să dea dovadă de mai multă înțelegere și flexibilitate, dacă va dori să obțină respect de la oamenii din jurul ei.

Săgetător

Săgetătorul este sufletul petrecerilor. Are un chef nebun de viață, îi place să cunoască oameni noi și caută experiențe interesante. El nu are nevoie de funcții importante sau de bani, ci de trăiri pe care să le țină minte toată viața. În aceste condiții, pare lipsit de ambiții, iar ceilalți cred că fuge de responsabilitate. Nativului acestei zodii îi va fi greu să se facă respectat, pentru că oamenii din jurul său îl cred imatur. Ar trebui să găsească un echilibru între timp liber și carieră și să nu mai ia decizii impulsive. Are capacitatea de a ajunge departe, trebuie doar să aibă mai multă răbdare.

Pești

Nativul acestei zodii este idealist, mereu cu capul în nori și dornic să trăiască viața după propriile reguli. Fiind atât de concentrat pe trăirile sale, nu caută să mulțumească pe nimeni și nu va face lucruri extraordinare pentru a se remarca. Este o persoană profundă, cu o inteligență emoțională extraordinară, însă ceilalți nu îl înțeleg. Îl cred naiv, rupt de realitate și nu prea îl iau în seamă. Sunt și momente în care înțelepciunea unei persoane în zodia Pești poate surprinde, însă oamenii preferă să rămână la prima impresie pe care și-au făcut-o.

