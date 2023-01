Mariana Cojocaru, horoscop pentru anul 2023. Previziuni astrologice pentru cele 12 zodii

Mariana Cojocaru, horoscop pentru anul 2023. Celebrul astrolog prezintă previziunile pentru fiecare zodie în parte. Cum ne vor influența planetele deciziile și ce urmează în viețile nativilor.

Astrologul Mariana Cojocaru a fost prezentă în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, unde a vorbit despre previziunile pentru anul 2023.

Mariana Cojocaru a făcut horoscopul pentru 2023. Previziuni astrologice pentru toate zodiile

Ea a descris acest an ca fiind anul schimbărilor radicale. Un astfel de an susține competițiile sportive, campionii, susține partea medicală, partea de armată, dar ți tot ce ține de tehnologie.

Mariana Cojocaru, horoscop pentru zodia Berbec

În 2023 se anunță schimbări majore în dragoste și în carieră, în special din vară, pentru că axa de destin va intra în Berbec și Balanță. Berbecii sunt în prim-plan.

Mariana Cojocaru, horoscop pentru zodia Taur

Taurii vor încheia până spre vară un ciclu carmic. 2023 anunță noi începuturi. Pentru unii vizat este businessul, pentru alții cariera, locul de muncă. Este vizată o zonă foarte importantă.

Mariana Cojocaru, horoscop pentru zodia Gemeni

În 2023, Gemenii vor avea specte care țin de partea marțiană. Acolo este Marte Retrograd, dar în 2023 pot rezolva probleme care țin de relații si comunicare. Relațiile de la locul de muncă, relațiile cu parteneri, toate sunt vizate în sfera aceasta.

Citește și: Horoscop chinezesc pentru ianuarie 2023, luna Bivolului de Apă Yin. Tristețe, tendințe depresive și mici accidente în cazul Câinelui

Mariana Cojocaru, horoscop pentru zodia Rac

Luna Neagră a părăsit pe 8 ianuarie constelația Racului. Aici apar veștile bune sunt pentru sănătate, asa cum sunt și spun aspectele generale.

Mariana Cojocaru, horoscop 2023 pentru zodia Leu

La Leu se reactivează pasiuni secrete, mocnite din trecut. Depinde ce reactivăm, diferența este făcută de astrograma fiecărui nativ

Mariana Cojocaru, horoscop pentru zodia Fecioară

Fecioarele, în 2023 se vor gândi mai mult la relația pe care o stabilesc cu copiii și cu planul sentimental, afectiv. La fel, are marcaj carmic pentru că acolo avem Mercur Retrograd.

Citește și: Horoscopul Minervei pentru anul 2023. Previziuni astrale pentru cele 12 zodii în parte

Mariana Cojocaru, horoscop 2023 pentru zodia Balanță

Balanțele vor avea un an în care vor face un bilanț carmic. Acesta ține de evoluția din ultimii 9-10 ani de zile. Poate veni chiar din vieți anterioare.

Mariana Cojocaru, horoscop pentru zodia Scorpion

Scorpionii se vor poziționa la o intersecție de destin, în așa fel încât va fi nevoie să facă anumite alegeri.

Mariana Cojocaru, horoscop pentru zodia Săgetător

Săgetătorii se vor gândi la partea care ține de prietenii. Reactivează prietenii din trecut sau din vieți anterioare.

Citește și: Previziunile lui Neti Sandu, la început de 2023, pentru fiecare zodie: „Va fi un an altfel”

Mariana Cojocaru, horoscop pentru zodia Capricorn

Capricornii au un debut de an interesant. Au un stelium cu 4 planete, prin urmare se vor gândi ce pași fac în acest an in așa fel încât alegerile să fie cât mai corecte.

Mariana Cojocaru, horoscop pentru zodia Vărsător

Vărsătorii vor încheia un ciclu Saturnian. Vor fi mai maturi și mai înțelepți, dar și mai atenți la detalii, ceea ce este important.

Mariana Cojocaru, horoscop pentru zodia Pești

Peștii se gândesc ce să facă din 8 martie, atunci când va intra Saturn în constelația Peștilor. Vor face în așa fel să fie mai disciplinați, pentru că Saturn are planuri grele pentru ei.

Previziunile integrale făcute de Mariana Cojocaru le puteți afla din video de mai jos!

Sursă: Kanal D