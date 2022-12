Trupa Imagine Dragons, premiera creatorilor UNTOLD pentru ediția din 2023, a primit trofeul Hitmakers Group of The Year

Una dintre cele mai mari trupe din rock-ul alternative, Imagine Dragons a fost recompensată cu un nou trofeu în cadrul galei Variety Hitmakers 2022.

Evenimentul care a avut loc în Los Angeles a ajuns la cea de-a șasea ediție și celebrează activitatea oamenilor implicați în industria muzicală, de la compozitori, producători, textieri, manageri, personal executiv, oameni care au reușit să lucreze pentru cele mai ascultate 25 de piese din ultimul an, conform măsurătorilor făcute de compania Luminate Entertainment Data pentru clasamentele oficiale realizate de Billboard.

Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee și Daniel Platzman membrii trupei Imagine Dragons au fost recompensați cu trofeul la categoria ,,Hitmakers Group Of The Year”.

După o pauză de trei ani, fenomenul pop-rock Imagine Dragons a revenit în luna septembrie 2021 cu albumul,,“Mercury Act 1”, despre care Dan Reynolds, solistul trupei a declarat că e personal, e despre singurătate, furie, pierderea unor persoane dragi și despre viața pe care o celebrează în fiecare zi. Presa de specialitate consideră ca „Mercury Act 1” este un manifest artistic.

Single-ul ,,Enemy” a fost inclus în coloana sonoră a seriei animate ,,Arcane, League Of Legends”. A fost pentru a doua oară când membrii trupei de rock alternativ au colaborat cu o companie de gaming pentru lansarea unei piese incluse în cunoscutul joc video. Prima oară s-a întâmplat în 2012 când au lansat Wariors pentru League Of Legends World Championship. Piesa, la care au colaborat cu rapper-ul american JID, a fost un succes, pe platforma Spotify a ajuns la peste 947 milioane de ascultări.

În luna iulie 2022 band-ul din Statele Unite, aflat în turneul mondial ,,Mercury World Tour”, a lansat albumul follow-up ,,Mercury Act 2” și un single de promovare, ,,Bones” care a intrat în clasamentele realizate de platformele de streaming, iar pe Spotify a ajuns la un număr impresionant de ascultări, peste 412 de milioane.

În cadrul Galei Variety Hitmakers au mai fost premiați: Elton John & Dua Lipa (Hitmakers of the Year), Sam Smith & Kim Petras (Innovators of the Year), Selena Gomez (Film Song of the Year) și Omar Apollo (TikTok Future Icon Award).

În zece ani de carieră de succes, Imagine Dragons e o trupă cu un portofoliu impresionant: un premiu Grammy, trei American Music Awards, zece Billboard Music, opt premii BMI Pop Music, un trofeu Echo Music, un MTV Video Music Award, cinci premii Teen Choice și un World Music Award.

În 2023, fanii festivalului UNTOLD vor trăi în premieră pe Cluj-Arena, un moment magic alături de membrii trupei Imagine Dragons, care au inclus România în turneul mondial de anul viitor.

Festivalul UNTOLD va avea loc între 3 și 6 august 2023, în Cluj-Napoca.