Paula Seling a lansat „Dor în destin”, varianta LIVE de la Sala Palatului, un cântec pentru cei care se iubesc dincolo de timp și spațiu

Paula Seling își spune povestea muzicală prin fiecare piesă pe care o lansează, dar și prin multitudinea de spectacole Sold Out din toată țara și de peste hotare. Așa se face că, zilele acestea, artista a lansat „Dor în destin”, varianta LIVE de la Sala Palatului a evenimentului aniversar de la finele anului trecut. Este un cântec pentru cei care se iubesc dincolo de timp și spațiu, dar și transmiterea emoțiilor pe care aceasta le-a simțit pe scena Sălii Palatului.

„Pe 17 decembrie 2024, la Sala Palatului, am trăit unul dintre cele mai intense momente artistice ale vieții mele. „Steaua Nordului” a fost primul meu spectacol pe această imensă scenă, un vis împlinit, un univers de emoție pură. Am cântat, am simțit, am dăruit și am primit înapoi o energie care nu se poate descrie în cuvinte. Acum, vă ofer cu drag un fragment din această magie: varianta din concert a celebrului Vals nr. 2 de Șostakovici, cu versurile mele și orchestrația grandioasă a lui Alexandru Gorgos. Este un moment în care lacrimezi. Nu de tristețe, nu de melancolie sau regret, ci de frumusețe. De puterea muzicii de a ne purta într-un loc în care iubirea transcende timpul și spațiul. Dedic acest cântec tuturor celor care se iubesc, celor ale căror suflete dansează împreună, indiferent unde îi poartă viața. De Dragobete, celebrăm iubirea care rămâne, care unește, care dăinuie.”, a declarat Paula Seling.

Acesta este doar începutul, pentru că, pe data de 9 Decembrie 2025, Paula Seling își invită publicul, din nou, la Sala Palatului, pentru a doua experiență magică. Totodată, treptat, aceasta va dărui momente din acest concert magic, pentru a retrăi împreună emoția acelei seri unice.

