O haină de blană este o piesă de lux de la care nu îți dezlipești privirea și adori să îți treci mâna prin materialul atât de fin și lucrat cu migală și pasiune. Mai ales în această perioadă este bine să susții brandurile românești care îți oferă doar articole fabricate 100% din piele sau blană naturală. Trendy, impunătoare și feminine, acestea îți transmit un aer aparte, iar îmbrăcate simți că puterea este în mâinile tale și complimentele sunt la ordinea zilei. Să știi că este recomandat să îți pregătești din timp garderoba pentru sezonul rece, acum când și prețurile sunt pe măsura așteptărilor tale.

Moda este într-o continuă schimbare, însă cu hainele de blană naturală de la Vesa ești sigură că urmărești trendul indiferent de sezon. Designerii brandului românesc concep toate modelele după standarde înalte ale femeilor iubitoare de tot ceea ce înseamnă frumos. Simte-te ca o divă într-o piesă vestimentară statement care mereu face impresie.

Cum să îți alegi o haină potrivită pentru tine sau ce model să cumperi dintre sutele de stiluri existente? Cu siguranță, dorești să îți investești bugetul alocat într-un articol de calitate și autentic care să facă vizibilă diferența. În cele ce urmează descoperi la ce să acorzi atenție atunci când dorești haine de blană.

Tipul blăniței este cel care te propulsează în față

În ziua de astăzi, majoritatea femeilor sunt independente și doresc să afișeze un look fabulos care să inspire încredere celor din jur. Indiferent că sunt singure sau căsătorite, atunci când participă la o întâlnire de afaceri sau la un eveniment, cu toate își propun să strălucească. Vestimentația este cheia spre o imagine impecabilă și fără cusur. Blănurile de lux sunt un must have, însă tipul blăniței este esențial pentru un aspect desăvârșit. Există blană de vulpe, iepure, raton sau nurcă care pur și simplu adaugă valoare ținutei. Un model original este cel care are fire scurte ce sunt strânse în mână și nu se lipesc, iar pe suprafața lor netedă nu se depun scame. Așadar, pipăie foarte bine blănița și testează-o puțin, înainte de a te bucura de noua achiziție.

Unde găsești blănuri de lux de calitate

Ei bine, piesele vestimentare lucrate cu pasiune și din pasiune pentru frumos sunt uneori greu de găsit. Mai ales că hainele de blană sunt articole pretențioase care dacă nu sunt fabricate de la început bine, nu reușesc să își îndeplinească scopul. Firma A&A Vesa a demonstrat în cei 24 de ani de experiență că se pot confecționa haine de blană de o calitate superioară după un design unic și de o eleganță absolută. Fiind o companie românească de prestigiu, prețurile de producător au atras publicul care a fost cucerit și de calitatea căptușelii, dar și modul de închidere a hainei de lux. O haină de blană pentru femei nu se alege la grabă sau întâmplător, ci se observă în detaliu autenticitatea blănii care pune în valoare silueta și bunul gust.

Cum ai grijă de o haină de blană

După ce ai cumpărat și ai defilat cu încredere la diverse întruniri, urmează o etapă esențială care prelungește viața hainei și anume întreținerea. În această situație trebuie să ai în vedere și sezonul rece când piesa de lux este atinsă de fulgii de zăpadă sau toamnă, când ploile sunt mai dese. După ce ajungi acasă, scuturi ușor haina pe care o pui pe un umeraș într-o încăpere ventilată. În timpul sezonului cald când nu o porți este recomandat să o lași într-un dulap unde nu pătrund insectele sau moliile. Atunci când îmbraci un asemenea articol este de evitat să porți gentuța pe umăr, fiindcă riști că zona respectivă să se rărească și în final să își piardă firele de păr. Cu siguranță, iubești să te machiezi, iar sfatul nostru este să îți accesorizezi ținuta cu o eșarfă care împiedică cât de cât fondului de ten să pătrunda pe gulerul hăinuței.

Pentru sezonul de iarnă acum te bucuri de modele exclusiviste la prețuri bune pentru buzunarul tău. Alege-ți haine de blană care să te reprezinte și să îți pună în valoare personalitatea. Fabrica de blănuri A&A Vesa te așteaptă și online: https://www.vesa.ro/.