Din dorința de a avea un păr frumos, facem adesea lucruri care îi dăunează pe termen lung. Părul se deteriorează prin tratarea cu substanțe chimice, prin folosirea inadecvată a anumitor produse de styling, este cu siguranță afectat de stres și de o dietă săracă în nutrienți. Vestea bună este că există soluții care pot preveni deteriorarea părului. Acest articol îți prezintă 5 factori care afectează calitatea firului de păr și-ți propune o rutină de îngrijire corectă pentru construirea graduală a unui păr spectaculos.

Ce cauzează deteriorarea părului?

Toate tipurile de păr se pot degrada, de obicei, se usucă la vârfuri. În cele mai multe cazuri, ruperea părului este temporară, aceasta putând fi reparată prin folosirea de produse cosmetice adecvate.

Unul din motivele principale care determină deteriorarea părului este folosirea frecventă a tratamentelor chimice pentru colorarea, încrețirea sau întinderea părului. Chiar și unele șampoane pot determina schimbări în structura firului de păr. Un studiu publicat în 2014 în Jurnalul Internațional de Trihologie (Trihologia este o ramură a dermatologiei care studiază structura, funcțiile fiziologice, bolile scalpului și părului), arată că aciditatea sau ph-ul șamponului pot duce în timp la fragilizarea părului; Folosirea frecventă a aparatelor de styling la temperaturi mari provoacă ruperea părului. De asemenea, uscarea părului umed mai energic cu prosopul îi dăunează, în special pentru că firul de păr umed se rupe foarte ușor. Ca să eviți această situație, înfășoară-ți părul într-un prosop moale și lasă-l să se usuce în mod natural; Coafurile strânse pot întinde sau rupe părul departe de rădăcină. Dacă purtăm în mod frecvent părul strâns în coadă, coc, împletit, dacă folosim clame, elastice sau coronițe care îl țin strâns timp îndelungat, la un moment dat, putem să observăm un tip de cădere de păr numit alopecie de tracțiune. Deși este o cădere temporară de păr care se poate remedia, această afecțiune poate deveni permanentă dacă continuăm să ne aranjăm părul astfel; Stresul extrem poate provoca deteriorarea părului și o afecțiune numită telogen effluvium. Un șoc sever sau pur și simplu stresul cotidian pot face ca rădăcinile părului să ajungă la stadiul de repaus al ciclului de creștere și părul să se desprindă de scalp. Odată ce stresul trece, părul reîncepe să crească; Nutriția joacă un rol integral în menținerea unui păr sănătos. Deficiența de anumite substanțe nutritive determină apariția unui păr slăbit care pare uscat, fragil și lipsit de vitalitate. Alimentele sau suplimentele nutritive care conțin vitamina B7 și seleniu stimulează creșterea părului. Este esențial să avem o dietă echilibrată, bogată în acizi grași omega-3, proteină, vitamina D, fier și zinc.

Cum tratăm părul deteriorat?

Pentru a avea un păr sănătos trebuie, în primul rând, să eliminăm ceea ce îi dăunează. Astfel limităm folosirea substanțelor chimice, a aparatelor de styling la temperaturi ridicate, folosim produse de îngrijire adecvate, alegem tunsori care să urmărească axa firului de păr, pe scurt, schimbăm rutina de îngrijire.

Olaplex este un produs revoluționar, formulat de cercetători în industria polimerilor, pentru a repara părul deteriorat și a-l proteja de substanțele nocive. Brandul a devenit cunoscut ca un produs inovator adăugat de coloriști în tratamente chimice pentru a limita procesul de degradare al părului. Dar ce conține de fapt această formulă inovatoare? Puteam să folosim produsul și în afara saloanelor profesionale? Cum acționează asupra firului de păr? Am vorbit cu specialiștii Olaplex pentru a-ți oferi o listă completă a ceea ce această gamă de produse poate face pentru părul tău.

Totul începe la salonul de îngrijire profesională a părului

Un hairstylist talentat îți va recomanda o tunsoare care să urmărească direcția de creștere a firului de păr. Această metodă va elimina din start o parte din procesul de deteriorare și nevoia de a folosi multe produse de styling.

Dacă alegi să te vopsești, ai auzit deja probabil de Olaplex No 1 Bond Multiplier, o soluție care se adaugă direct în soluția de vopsea, în nuanțatorul pentru strălucire sau pudra decolorantă. Olaplex nu numai că protejează părul în timpul vopsirii pentru a obține culoarea dorită, dar previne deteriorarea ulterioară, face părul puternic, sănătos și strălucitor. Datorită funcției sale reparative este considerat un liant, ceea ce înseamnă că întărește legăturile de disulfură care alcătuiesc firul de păr și care sunt fragmentate sau spulberate în timpul unui tratament chimic.

După vopsire, hairstylistul îți va aplica No 2 Bond Perfector care conține o varietate de agenți de condiționare. Acesta este unul dintre cele mai eficiente tratamente după colorare existente pe piață. Se aplică pe păr după ce vopseaua este spălată și se lasă să acționeze timp de 20 de minute.

“Olaplex este primul produs care repară părul în profunzime, nu doar maschează temporar aspectul de păr degradat așa cum uleiurile și balsamurile au făcut dintotdeauna. Faptul că vezi o diferență considerabilă în aspectul părului după o singură utilizare atestă calitatea excepțională a produselor”, declară Jordan Alexander, hairstylist și Director of Special Projects al Olaplex.

Urmează cu strictețe rutina de îngrijire a părului

Dacă părul tău este procesat chimic, trebuie să urmărești toți pașii de îngrijire să te asiguri că reduci cât mai mult procesul de degradare.

Olaplex No 3 Hair Perfector este un balsam care se folosește acasă între serviciile de colorare, pentru a întări firul de păr. Se aplică o cantitate generoasă de produs pe părul uscat și se lasă să acționeze timp de 10 minute după care se clătește și se continuă rutina de îngrijire zilnică.

No 4 Bond Maintenance Shampoo și No 5 Bond Maintenance Conditioner restaurează nivelul de hidratare al părului, adăugându-i strălucire și flexibilitate. Produsul de styling No 6 Bond Smoother este o cremă concentrată, reparativă, care elimină efectul de frizz, netezește și grăbește timpul de uscare.

Încheie rutina de îngrijire cu produse de styling din uleiuri prețioase

No 7 Bonding Oil este un ulei de păr cu o consistență ușoară care întărește firul de păr, în timp ce-i sporește strălucirea, elimină efectul de frizz și îl face mai ușor de stilizat. Formula sa unică hidratează și protejează, îmbunătățind rezistența firului de păr. Rezultatul este un păr mai ușor de descurcat și de aranjat, cu o structură vizibil îmbunătățită. Este primul produs Olaplex oficial certificat ca protector împotriva stresului termic. Poate fi folosit și pe unghii, cuticule sau piele.

No 7 Bonding Oil, ca fiecare produs nou lansat de Olaplex, a stat în laborator cel puțin șase luni înainte să fie lansat. Dean Christal, CEO și fondatorul companiei, nu și-a propus să creeze o companie care lansează zeci de produse pe an. Filosofia Olaplex este să revoluționeze fiecare categorie de produse de îngrijire a părului. Echipa de chimiști și inovatori formată din Dr. Craig Hawker și Dr. Eric Pressly nu riscă să compromită calitatea produselor doar pentru a grăbi lansarea lor. Iar publicul Olaplex este mult mai receptiv la o astfel de abordare ceea ce nu face decât să crească nivelul de încredere în brand.

Produsele Olaplex sunt potrivite pentru toate tipurile de păr, nu conțin parfum, coloranți artificiali, sulfați, ftalați, fosfați, parabeni sau alți agenți toxici. Produsele sunt cruelty free și 100% vegane.

În concluzie, reducerea sau evitarea cauzelor de deteriorare a părului și o îngrijire corectă contribuie la menținerea unui păr puternic și sănătos. Iar atunci când Olaplex lansează un produs nou, știi că ai la îndemână cele mai bune produse de îngrijire a părului.