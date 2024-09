OLGA BARCARI dă trendul 2024 – 2025, în hairstyling. Află ce se poartă în acest sezon rece și nu numai! 

Tehnica balayage este una pe care mulți o cunosc, dar prea puțini știu să o execute… impecabil. Nu de multe ori, Olga Barcari, top hairstylist și trainer, a subliniat perfect cum poți avea un păr cu adevărat radiant, dar și sănătos, chiar și după ce ai trecut prin proces de decolorare sau vopsit. Și, pentru că tot aduceam în discuție de balayage, află că, așa cum a dat, de multe ori, tonul în materie de păr, iată că, și de această dată, maestria talentului ei și-a spus cuvântul. Cum? Printr-o nouă tehnică, abordată și aplicată în stilul original Olga Barcari.

„Mai ţineţi minte când am vorbit, la începutul anului, despre cum îmi propun să explorez mai profund tehnica de balayage anul acesta? În aceste luni, am experimentat și am discutat îndelung cu clientele mele despre tipul de rezultat pe care și-l doresc și cât de des pot să ajungă la întreținere. Iată că, acum, am realizat un balayage clasic, inspirat de acele tehnici speciale rusești, în nuanţe de blond auriu şi bej. Am păstrat rădăcina naturală a clientei, care avea o nuanță extrem de frumoasă, și am combinat, pe lungimi, un amestec de nuanțe care să se potrivească perfect cu subtonul ei. Mi-am dorit să-i deschid fața, să-i pun ochii în evidență, pentru ca efectul să fie WOW.”

Sunt foarte mândră de semnătura personală pe care mi-am dezvoltat-o în această perioadă și de rezultatele pe care le obțin. Voi ați purta acest look?”, a declarat Olga Barcari.

În acest moment, cântăreața Amely este singura persoană care beneficiază, în exclusivitate, de noul trend în hairstyling, iar acesteia i s-au pus în evidență trăsăturile feței.

Urmărește-ne pe Google News