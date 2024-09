Mike Gorodoja, întâlnire memorabilă cu Ray Charles

Mike Godoroja este unul dintre cei mai apreciați și iubiți artiști din România, simte arta până în măduva oaselor, iar acest dar incomensurabil i-a dat capacitatea de a aprecia adevărata valoare a altora. Mike Godoroja are, la rândul său, idoli pe care și-a dorit dintotdeauna să-i întâlnească.

Unul dintre acești artiști mondiali, alături de care și-a dorit să stea chiar și pentru câteva momente, a fost regretatul Ray Charles, care a părăsit această lume în anul 2004. Marele artist a fost un pionier în materie de muzică soul în anii ’50 prin fuzionarea muzicii rhythm and blues, gospel și blues. Acesta a contribuit la integrarea stilurilor country, rhythm and blues și pop în anii ’60 prin succesul pe care l-a avut la casa de discuri ABC, unde acesta a devenit unul dintre primii muzicieni afro-americani căruia i-a fost încheiat contract de management de către o companie de înregistrări cunoscută.

„Clar, cea mai importantă apropiere de un artist monumental a fost anul 1994. Atunci am reușit să-l cunosc personal pe Ray Charles, ca urmare a efortului pe care l-am făcut de a-l invita la Festivalul Cerbul de Aur organizat de televiziunea națională. Acolo, la Brașov, în apartamentul de la ultimul etaj al hotelului Aro, unde era cazat, am trăit două ore de neșters din memoria mea sufletească. Am învățat atât de mult încât nicio altă facultate n-ar fi putut s-o facă mai bine. Eram mai mult decât emoționat, eram afectat la propriu de gestica marelui artist, de vorbele sale firești. De naturalețea lui organică și mai ales de curiozitatea lui artistică. A fost acea întâlnire care a rămas ca o pecete pentru toată viața mea. Am trăit două ore de neșters din memoria mea sufletească.”, declară Mike Godoroja.

