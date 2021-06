(P) Am încercat chiloții pentru menstruație pentru prima dată – iată de ce trebuie să ai și tu o pereche!

Am avut ocazia să încerc chiloții pentru menstruație de la this is Redy și trebuie să recunosc: mi-aș fi dorit să îi fi descoperit mai devreme. Ei sunt disponibili de aproape două luni în România și deja schimbă concepțiile femeilor despre menstruație.

În prezent, produsele de menstruație de unică folosință ocupă locul 5 în ceea ce privește cele mai întâlnite deșeuri din Europa. Doar în Statele Unite ale Americii se aruncă anual 12 miliarde de absorbante și 7 miliarde de tampoane, conform Stanford Magazine.

Tocmai de aceea, este important să căutăm metode cât mai prietenoase cu mediul când vine vorba de produse pentru menstruație – mai ales că, pe termen lung, aceste metode sunt nu doar eco-friendly, ci și ieftine, dacă luăm în considerare câți bani am fi dat pe tampoane și absorbante în mod normal.

La începutul primăverii, am participat la sondajul this is Redy realizat pe un eșantion de 2085 de femei din România, fără să știu la acea vreme că voi avea ocazia să testez chiar eu acest produs inedit. Sondajul a arătat că în România, 75% dintre femei se tem de scurgerile menstruale, iar 71% sunt deranjate de deșeurile cauzate de menstruație.

Chiloții Redy sunt rezultatul unei perioade de testare de un an și jumătate, timp în care au fost studiate materiale inovatoare din toate părțile lumii și supuse celor mai riguroase teste.

Cum funcționează chiloții Redy

Chiloții Redy vin în mai multe forme și modele, în funcție de preferințele tale, dar și de fluxul de sânge cu care te confrunți la ciclu. Ei au un strat superior (cel care intră în contact cu pielea), al cărui rol este să direcționeze sângele înspre straturile interioare și să păstreze suprafața uscată. Este un material cu certificare (OEKO-TEX 100), el putând intra în contact cu pielea ta în siguranță.

De asemenea, stratul estern este impermeabil, nu permite trecerea lichidelor, lasă pielea să respire și previne cu succes apariția petelor pe suprafața materialelor. Însă adevărata magie se întâmplă la interior.

Straturile interioare conțin materiale cu adevărat excepționale, care pot absorbi cantități de lichid cu mult peste propria greutate. Fibrele de argint din interior au proprietăți antibacteriene, neutraliează mirosurile neplăcute și maximizează senzația de siguranță în zilele din lună când nu vrei să te trezești cu pete pe haine. În plus, nu conține chimicale toxice.

Chiloții pentru menstruație se pot purta fără tampoane sau absorbante. Ei pot fi purtați în medie între 8 și 10 ore, în cazul unor sângerări de intensitate medie. Spre deosebire de absorbante, nu devin incomozi. Acestea din urmă au un material gel, care se oxidează în contact cu sângele și le face să devină inconfortabile rapid. Nu vei avea însă această problemă cu chiloții Redy.

Cum a fost experiența mea cu chiloții pentru menstruație Redy

Auzisem de chiloții pentru menstruație de ani buni, deși nu i-am încercat niciodată. Cu peste 30.000 de bucăți vândute și 10.000 de cliente mulțumite, chiloții Redy îmi creaseră deja niște așteptări destul de mari.

Pentru mine, aspectul ecologic al produselor de igienă feminină este foarte important. Tocmai de aceea, de câțiva ani folosesc cupa menstruală. Au fost însă situații în care am fost luată prin surprindere și am mai folosit câte un absorbant sau un tampon – de exemplu, atunci când îmi venea ciclul cu o zi mai devreme și nu apucasem să sterilizez cupa.

Când au sosit chiloții pentru menstruație Redy, eram în ziua a treia de menstruație. Încă din adolescență am avut un flux enervant de abundent în primele trei zile, ceea ce a însemnat că de-a lungul timpului m-am confruntat adeseori cu haine pătate. Următoarele patru zile sunt mai degrabă light în această privință.

Am avut, așadar, șansa să testez acești chiloți în condiții dificile. Și spre surprinderea mea, au rezistat eroic. La finalul zilei, când a venit vremea să îi pun la spălat, am descoperit că au îndeplinit toate promisiunile: erau uscați, nu existau pete și nici urmă de mirosuri neplăcute.

Ce-i drept, au fost puțin cam strâmți pentru gusturile mele, însă am trecut ușor peste acest aspect odată ce am realizat cât de eficienți sunt. În plus, chiloții Redy sunt mai strânși în zona coapselor tocmai pentru a maximiza senzația de siguranța și pentru a preveni orice scurgeri nedorite.

După această experiență, nu pot decât să mă alătur lungii liste de fane ale chiloților pentru menstruație Redy. Nu doar că îi voi folosi din nou, dar îi vor recomanda oricăror femei care caută o variantă prietenoasă cu mediul și cu portofelul lor de a gestiona perioada menstruației.

Descoperă și tu mai multe despre this is Redy site-ul oficial și pe Instagram.