Cuza de la Noaptea Târziu, mesaj la adresa unuia dintre colegii de trupă: „Nu vreau să fiu un ipocrit care de dragul camerei…”

Cuza, Emi și Cucu au dat startul, acum câțiva ani, unuia dintre cele mai de succes proiecte în online, așa cum e trupa Noaptea Târziu. Mai mult decât atât, Cuza și Emi au fost la un pas să câștige sezonul trecut al emisiunii „Asia Express: Drumul Împăraților”, întărindu-le relația de prietenie pe care o au deja de 16 ani.

Invitați la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Stai să zic eu”, cu Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu, Cuza de la Noaptea Târziu a vorbit deschis despre relația cu ceilalți doi colegi de trupă. Fostul concurent de la Asia Express recunoaște că cel mai mare succes personal al său e că și-a câștigat un prieten pe viață, fiind vorba despre Emi.

„Pe Cucu îl situez în top cinci (n.r. cei mai buni prieteni). De ce să fiu ipocrit? Cucu e ca fratele meu, dar nu pot să zic. Nu vreau să fiu un ipocrit care, de dragul camerei, și faptul că proiectul ‘Noaptea Târziu’ e cunoscut și e format din noi trei, să zic asta. Eu cu Emi suntem prieteni de 16 ani. Cucu, fiind prin prisma proiectului, ne-am apropiat foarte tare, e prietenul meu, dar nu pot să spun acum că suntem pe picior de egalitate”, a explicat Cuza la podcast.

Primii artiști români nominalizați la Streamy Awards

Împreună, au fondat trupa Noaptea Târziu în anul 2014, cucerindu-i pe fani cu diverse parodii comice și sociale. Fiecare dintre ele este un cover făcut după hituri din întreaga lume sau după piese românești, printre care „Vaccin” (după Spike – Zeu), „Sunt un cocalar” (după J Balvin – Tranquila).

De atunci și până acum filmulețele lor de pe canalul de YouTube au adunat peste 500 de milioane de vizualizări. Patru ani la rând au avut cel mai vizualizat videoclip (non-muzical) din România, timp de doi ani s-au bucurat de cel mai mare canal de YouTube din România pe zona de vlogging, devenind primii artiști români nominalizați la Streamy Awards – premiile care se oferă celor care au cele mai bune videoclipuri în online, inclusiv regie, actorie, producție.

„Un grup creativ e doar o modalitate, o unealtă de a te dezvolta. Că dacă voiam să fim bogații online-ului, am fi putut să o facem. Puteam să funcționăm cu o cameră, cu o placă de sunet și un microfon. Noi nu am acceptat donații niciodată. Atât timp cât nu am un proiect pe care trebuie să mi-l susțină comunitatea, nu am să cer bani. De ce să cer bani pentru parodii? E un proiect care se autofinanțează Noaptea Târziu”, a mai continuat Cuza la podcast.

Cum s-au cunoscut cei doi

Cuza și Emi sunt din Târgu Jiu, jud. Gorj, s-au cunoscut în perioada adolescenței și au observat că au mai multe lucruri în comun, de la faptul că stăteau la câteva străzi distanță, că împart același nume de familie – Popescu – că sunt în aceeași zodie și că părinții lucrau în același loc de muncă.

„Ne-am cunoscut când am dat examenul de capacitate, având același nume de familie. Eu urma să mă duc în colegiul în care el deja făcuse clasele 1-8 și, întâmplător, am devenit prieteni. El avea ochi de șoim, se mai inspira la geografie, îmi mai arăta și mie, a fost prietenie la prima vedere! (râde) Apoi am intrat în aceeași clasă, pentru că ne doream amândoi același profil… și cam asta a fost povestea. Există și o glumă, pentru că în vacanța de vară, înainte să începem liceul, am ieșit la un suc cu viitoarea clasă din care urma să facem parte”, a povestit Cuza, la un moment dat.

