Dan Bălan, ex-O-Zone, revine în muzică

Dan Bălan, fostul component al uneia dintre cele mai de succes trupe, O-Zone, revine pe piața muzicală cu o nouă piesă și cu un nou videoclip – „Allegro Ventigo” (feat. Matteo).

Pentru noul videclip, artistul basarabean Dan Bălan a avut un decor special recreat, care redă o insulă. E vorba de un decor exotic, specific unei insule luxuriante, tocmai pentru a crea exact spațiul geografic pe care și-l doreau. „Peste tot în lume am căutat o insulă specială care să nu semene cu nicio altă insulă, una în care să putem transpune atmosfera videoclipului pentru noua piesă, „Allegro Ventigo”. În cele din urmă, am realizat că o astfel de insulă ar trebui să fie creată de la zero deoarece căutarea noastră nu a fost încununată cu succes. Vă invit să urmăriți clipul pentru a vedea ce am creat și să vă bucurați de muzică!“, spune încântat Dan Bălan.

O-Zone, formată din Dan Bălan, Radu Sîrbu și Arsenie Todiraș, a fost una dintre cele mai populare trupe din Europa la începutul anilor 2000, iar piesa lor, „Dragostea din tei“, a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. O-Zone au fost 13 săptămâni pe locul 1 în Eurocharts și au vândut peste 8 milioane de discuri.

