Vladimir Tătaru, criticul de modă școlit la Milano, demască falsitatea din online

Vladimir Tătaru este unul dintre tinerii isteți și pasionați care reprezintă cu succes moda din România peste hotare.

Școlit la Milano, la Istituto Marangoni, cea mai prestigioasă academie de modă din lume, Vladimir nu este neapărat o persoană tipică, în sensul general al cuvântului, însă este un tip enigmatic, care-și dorește să ofere cât mai multe din experiențele sale, dar să și motiveze pe cât mai mulți din generația lui și nu numai. De departe, însă, situația care-i repugnă cel mai tare este falsitatea din online, pe care este decis să o contracareze cu toate armele pe care le deține.

Spre surprinderea multora celor asemenea lui, criticul de modă acceptă purtarea hainelor copiate în detrimentul caracterului fals și se și explică:

„Sincer, mi se pare mult mai nepotrivit să fii o persoană fake, să ai un caracter fake. Aici, mă refer la faptul că unii ajung să-și construiască o viață pe care o concep la ei în cap și, culmea, încep să o prezinte în afară ca și când asta ar fi viața lor reală. De fapt, nu e o problemă să-ți adaptezi atât de mult viața, cât modul de a gândi și modul de a aborda anumite probleme și ideologii pe care le ai față de oameni, care, de cele mai multe ori, acestea sunt împrumutate de la ce auzim în stânga și în dreapta, de la oamenii pe care noi îi considerăm mult mai presus sau pe care îi luăm sub formă de etalon, sub formă de idoli. Ce cred eu că este important, de fapt, este modul în care eu mă raportez la oameni și ideile pe care eu le am față de lumea de care mă lovesc și de părerile de care mă lovesc. Legat de hainele sau accesoriile copiate, aici, pot ajunge inclusiv la experiența pe care am avut-o în Milano, atunci când persoane din jurul meu, pentru a se integra în anumite cercuri sociale, alegeau să poarte așa ceva. Din păcate, în afară, contează foarte mult suma de bani pe care o ai în portofel.

Consider că, în această societate, mai apreciați ar trebui să fie acei oameni care își asumă articolele copiate, decât aceia care joacă un alt rol față de cel real.”, declară Vladimir Tătaru, critic de fashion.

Cine este Vladimir Tătaru:

„Nu am doar cultul personalității, sunt și un explorator al vieții, mereu în căutarea experiențelor care îmi îmbogățesc spiritul și mă ajută să mă cunosc mai bine. Călătoriile și întâlnirile cu oameni creativi sunt cele care mi-au modelat perspectiva și m-au influențat profund. Prefer să păstrez pentru mine sursele de inspirație, deoarece ele sunt parte din ceea ce sunt. Înțeleg că pot părea uneori enigmatic, dar îmi abordez munca cu maximă seriozitate și dedicare. Cred, cu tărie, că a trăi în acord cu propriile valori este mai prețios decât orice bun material. Într-o lume adesea superficială, aleg să îmi urmez drumul cu autenticitate și integritate. Moda este, pentru mine, o formă de exprimare a identității, iar credința mea este că „Ceea ce porți spune multe despre cine ești”. Fie că alegi o ținută extravagantă sau ceva simplu, chiar și o pereche de chiloți de tablă, ceea ce contează cu adevărat este modul în care îți afirmi individualitatea, prezența și respectul de sine. Dacă există respect de sine, există respect față de exterior, dar și din exterior spre tine. Simplu. Un citat care mă inspiră spune: „Nu căuta să fii altcineva, fii tu însuți, pentru că toți ceilalți sunt deja luați.”. Acest gând mă încurajează să rămân fidel propriei identități și să îmbrățișez cu curaj ceea ce mă face unic.” – Vladimir Tătaru, critic de modă, absolvent al Istituto Marangoni, Milano.

