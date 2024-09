Recomandări cărți parenting 

A fi părinte constituie o provocare constantă a vieții de zi cu zi. Cele mai noi apariții Humanitas din colecția de parenting te vor ajuta să îți însoțești copilul cu răbdare și blândețe în acest proces de creștere și formare, în care e posibil să te simți de multe ori descurajat. De asemenea, îi vor ghida pe părinți și spre descoperirea unor rutine care să-i ajute să-și acorde timp fără să se simtă vinovați.

Cum să fii un părinte calm. Fără furie, vinovăție și stres – ca să crești copiii mai calmi și mai fericiți – Sarah Ockwell-Smith

Cartea autoarei Sarah Ockwell-Smith, inițiatoarea curentului gentle parenting (parenting cu blândețe), Cum să fii un părinte calm. Fără furie, vinovăție și stres – ca să crești copiii mai calmi și mai fericiți, cuprinde cele șapte reguli de aur pentru a deveni părinți calmi, dar abordează și teme precum vinovăția, dorința de perfecțiune și ideea de comunicare dintre parteneri, alți părinți și familia extinsă. Sarah Ockwell-Smith susține că fiecare individ și, în special, fiecare părinte deține un puzzle personal imens, alcătuit din numeroase piese. Puse cap la cap, în ordinea corectă, acestea pot asigura, pe viitor, o relație calmă cu propriul copil. Traducerea cărții îi aparține Elenei Macoviciuc.

„Nu izbuteam să fiu o mamă calmă. Aveam dese răbufniri de furie și ridicam vocea. Mă răsteam des la copii. Eram extrem de stresată. În plus, mă paraliza adeseori impresia de inadecvare și vinovăție, la care se adăugau stările mele de anxietate. Nici acum nu sunt mama perfectă sau culmea seninătății, dar în ultimii doi ani m-am străduit mult, iar acum mă simt în sfârșit în măsură să-ți povestesc despre aventura mea. Chiar dacă nu sunt cel mai calm părinte din lume, sunt mândră de ce am realizat, și știu că și tu poți obține rezultate similare.

Pot spune cu toată sinceritatea că acum mă aflu, emoțional vorbind, în cea mai binecuvântată perioadă a vieții mele… Am muncit din greu ca să-mi recunosc vechile probleme și, într-un final, să mă eliberez de ele, iar procesul de vindecare nu s-a încheiat încă. Știu că mai am mult de lucru, dar acum abordez viața cu o doză de pace și seninătate pe care nu le aveam înainte. În această carte îți voi împărtăși pașii și procesele care m-au ajutat să devin mai calmă, mai fericită și mai împăcată, nu doar cu copiii mei, ci și cu mine însămi.“ — Sarah Ockwell-Smith

Dragă, am culcat copiii. Cum să-ți faci timp și pentru tine când copiii dorm – Rachel Bertsche

O altă lectură esențială pentru părinți poartă un titlu simpatic, care cu siguranță reușește să stârnească curiozitatea – Dragă, am culcat copiii. Cum să-ți faci timp și pentru tine când copii dorm de Rachel Bertsche. Autoarea ne dezvăluie o nouă abordare asupra timpului care le rămâne părinților după ce copiii adorm, un paradox care îi face să se simtă în același timp vinovați, dar și eliberați. Acest ghid foarte bine structurat și foarte util al lui Rachel Bertsche, producătoare în cadrul echipei Oprah.com și editoare a publicației O: The Oprah Magazine, își propune să redefinească ideea timpului petrecut alături de partener sau singur după venirea pe lume a unui copil.

Parentingul nu este altceva decât un exercițiu de repetiție, susține autoarea și, în consecință, granițele acestui timp teoretic liber, adică separat de copil pot fi stabilite doar în urma unor rutine, a unui orar al „momentelor de răsfăț” care au ca scop îmbunătățirea dinamicii dintre cei doi parteneri și, pe termen lung, ajută și mențin în echilibru interacțiunea părinților cu cei mici.

„În această carte, Rachel Bertsche ne învață cum să ne bucurăm de timpul liber după ce copiii merg la culcare.Rachel Bertsche, jurnalistă și mamă a doi copii, îi încurajează pe părinții de pretutindeni să găsească (sau să-și facă) timp și pentru sine… Cartea oferă o serie de recomandări clare, care ne pot ajuta să reducem așa-numitul „deficit de fericire“ care apare după ce avem copii.“ — Publishers Weekly

Ce bine-ar fi fost să fi avut această carte când am născut! Toate proaspetele mămici ar trebui să-și țină în sertarul cu scutece câte un exemplar! E ghidul perfect care te-nvață cum să nu renunți la celelalte fațete ale tale odată ce-ai devenit mamă, cum să-ți cultivi personalitatea unică după ce pășești pe tărâmul suzetelor și al cântecelor de leagăn.—Jill Kargman, autoarea cărții Sparkle Glitter on My Grave și creatoarea sitcomului Odd Mom Out

