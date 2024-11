Iconist. Un an de design iconic și experiențe memorabile!

Iconist sărbătorește primul său an de existență pe piața designului de interior, timp în care a redefinit conceptul de „acasă” pentru sute de clienți. Mai mult decât un showroom, Iconist este o oază de inspirație și rafinament dedicată celor care își doresc un spațiu personalizat, construit pe valori autentice de design și calitate.

Fondat pe ideea de a transforma simpla alegere a mobilierului într-o experiență captivantă, Iconist a oferit, de-a lungul acestui an, nu doar piese de mobilier premium și corpuri de iluminat deosebite, ci și soluții inovatoare de design. Într-un spațiu cu iz interbelic, în care Raluca și Mihai Pavel, doi arhitecți tineri și pasionați îi întâmpină pe vizitatori, brandul Iconist a devenit un punct de reper pentru cei care își doresc un design coerent și personalizat.

„A fost un an în care ne-am bucurat să avem alături o comunitate de arhitecți talentați, dornici să descopere branduri noi și poveștile lor, în care și noi, la rândul nostru, am învățat cum le putem fi de ajutor și cum putem împreună să promovăm frumosul.

Ne-am dedicat mult timp organizării de evenimente pe diferite teme, evenimente care ne-au oferit posibilitatea să schimbăm idei, să ne cunoaștem mai bine și să experimentăm designul de interior în toate modurile posibile.

Așa cum am gândit de la început showroom-ul Iconist, noi am pus la dispoziție spațiul, iar comunitatea de designeri și arhitecți a crescut aducând cu ea emoție și multă energie creativă. A fost doar primul pas pe care l-am făcut în educarea clienților finali spre un design de interior făcut cu simț de răspundere și cu dedicare spre sustenabilitate. Am descoperit astfel că oamenii în România sunt deschiși să afle cum le poate influența designul de interior modul în care trăiesc și utilizează un spațiu și cum le poate îmbunătăți viața un spațiu amenajat corect”, au spus Raluca și Mihai Pavel.

Colaborând exclusiv cu branduri care pun accent pe detalii și pe durabilitatea fiecărui produs, Iconist oferă o selecție premium de mobilier și accesorii iconice, recunoscute pentru valoarea lor care crește în timp. De la soluții de amenajare personalizate, până la promptitudinea și seriozitatea cu care sunt gestionate fiecare comandă și proiect, Iconist pune nevoile clienților pe primul loc.

O experiență unică de design

Vizitatorii sunt invitați să experimenteze conceptul Iconist într-un spațiu familiar și primitor, unde, la o cafea și o tartă, pot discuta liber despre planurile lor de design. Pentru echipa Iconist, fiecare întâlnire este o oportunitate de a crea legături autentice și de a transforma ideile și visele clienților în realitate. Astfel, designul interior devine mai mult decât o combinație de obiecte frumoase – devine o stare de spirit.

Cu fiecare proiect, Iconist își afirmă viziunea: designul de interior trebuie să ofere o stare de bine, confort și siguranță. Pe viitor, brandul își propune să continue să inoveze și să inspire, aducând în prim-plan o abordare artistică și funcțională asupra amenajării locuinței.

Despre Iconist

Iconist este un brand de design interior care îmbină estetica de înaltă calitate cu o abordare personalizată, punând accent pe fiecare detaliu pentru a reflecta autenticitatea fiecărui client. Fondat pe valori de excelență, promptitudine și seriozitate, Iconist își întâmpină clienții cu un mix unic de mobilier și accesorii premium, oferind o experiență cu totul specială.

Pentru mai multe informații, vă invităm să vizitați www.iconist.ro sau showroom-ul din Strada Sfinții Voievozi nr. 60, sector 1, București.

Urmărește-ne pe Google News