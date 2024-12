Cum să alegi cosmeticele potrivite pentru tipul tău de ten

Alegerea cosmeticelor potrivite pentru tipul tău de ten poate fi o provocare, mai ales atunci când ești tânără și încă nu ți-ai format o rutină aproximativă. Varietatea produselor disponibile pe piață nu ajută nici ea. Deși nu pare un proces ușor, produsele de îngrijire și machiaj trebuie să fie alese cu atenție pentru a avea, pe cât posibil, pielea sănătoasă și strălucitoare. Astăzi îți dăm o mână de ajutor și îți spunem care sunt pașii principali pentru selecția celor mai potrivite cosmetice.

Identifică tipul tău de ten

Primul pas pentru a alege corect produsele cosmetice este să îți cunoști tipul de ten. Principalele tipuri sunt:

Tenul normal care este echilibrat, fără a fi prea uscat sau uleios, cu pori de dimensiuni reduse și textură uniformă;

care este echilibrat, fără a fi prea uscat sau uleios, cu pori de dimensiuni reduse și textură uniformă; Tenul gras prezintă exces de sebum, deci are aspect lucios, dar și pori dilatați, fiind predispus la acnee.

prezintă exces de sebum, deci are aspect lucios, dar și pori dilatați, fiind predispus la acnee. Tenul uscat este aspru, mat, se poate descuama și este predispus la formarea timpurie a ridurilor;

este aspru, mat, se poate descuama și este predispus la formarea timpurie a ridurilor; Tenul mixt este o combinație între cel gras, în zona T – frunte, nas, bărbie -, și cel uscat sau normal pe restul feței.

Tenul sensibil poate fi din oricare dintre tipurile de mai sus, însă este și predispus la roșeață, iritații sau diverse reacții alergice.

Dacă nu știi încă ce tip de ten ai, nu e timpul pierdut. Poți afla făcând un simplu test: curăță-ți fața și nu aplica produse timp de câteva ore. Observă cum se simte și cum arată pielea pe parcursul acestora. Daca te strânge e uscat, dacă e uleios peste tot e gras, dacă arată bine și se simte confortabil e normal, iar dacă e o combinație între două tipuri, e mixt.

Alege produse de curățare potrivite

Primul pas în îngrijirea tenului este, indiscutabil, curățarea. Alege produsele potrivite în funcție de tipul tenului. Optează pentru geluri de curățare cu acid salicilic sau cu niacinamidă, care ajută la reducerea excesului de sebum, dacă ai tenul gras. Pentru tenul uscat, însă, sunt potrivite produsele cremoase, ca laptele demachiant, care și hidratează pielea în timp ce o curăță. Dacă tenul tău este sensibil, optează pentru produse fără parfum, cu ingrediente calmante precum aloe vera sau mușețel. Pentru tenul mixt, alege un produs blând care să echilibreze toate zonele feței.

Toate tenurile au nevoie de hidratare

Hidratarea este vitală. Chiar și pielea grasă are nevoie de hidratare, căci ea are sebum în exces, nu apă. Importantă este textura în alegerea hidratantului. Pentru tenul gras, alege loțiuni sau geluri ușoare, fără ulei, care să nu blocheze porii și să pătrundă repede în piele. Pentru cel uscat, la pol opus, alege creme onctuoase cu ingrediente precum acid hialuronic, unt de shea sau ceramide. Dacă ai tenul mixt alege o formulă de mijloc între cele două, la fel daca ai tenul normal. Tenul sensibil are nevoie de produse cu formulă hipoalergenică și fără alcool.

Produse de machiaj potrivite

Produsele de machiaj trebuie să fie și ele compatibile cu tipul tău de ten, pentru a evita uscarea excesivă, descuamarea tenului, excesul de sebum sau iritațiile. Regula de bază este să alegi produse cremoase pentru tenul uscat, produse matifiante, preferabil sub formă de pudră, pentru tenul gras, și produse hipoalergenice pentru tenul sensibil. Dacă ai tenul mixt, combină texturile astfel încât să aplici formula potrivită pe fiecare zonă a feței.

Nu cumpăra produse cosmetice înainte de a le testa, sau, dacă nu găsești tester, cumpără o variantă în dimensiuni de călătorie. Un alt pas important este să verifici lista de ingrediente. Evită produsele care conțin alcool în cantități mari, parfumuri puternice sau parabeni, mai ales dacă ai ten sensibil. În schimb, caută ca produsele alese să aibă ingrediente benefice tenului, precum antioxidanți, vitamina C, acid hialuronic, peptide, acid hialuronic, aloe vera etc.

Ajustează-ți rutina în funcție de sezon

Nevoile pielii tale se pot schimba în funcție de anotimp. În lunile reci, orice ten devine mai sucat, iar pe timpul verii va avea nevoie de texturi mai ușoare. Tenul gras, spre exemplu, poate necesita produse care controlează excesul de sebum, care este în exces în acest sezon.

Dacă ai probleme ca acneea, rozaceea, sensibilitatea extremă, îți recomandăm să consulți un medic dermatolog care te poate ghida în alegerea produselor potrivite și îți poate oferi chiar soluții personalizate.

Alegerea cosmeticelor potrivite pentru tipul tău de ten necesită puțină atenție și răbdare, însă, odată ce le-ai identificat pe cele mai bune, rezultatul se va vedea imediat și se va menține pe termen lung. Vei avea o piele sănătoasă, echilibrată și strălucitoare investind în produse potrivite și de calitate.

Credite foto: unsplash.com

