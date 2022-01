Ce trebuie să știi despre lenjeria modelatoare? 5 aspecte importante

Atunci când vine vorba de purtarea unor haine mai strâmte sau din materiale foarte moi și fluide, foarte mult contează lenjeria intimă. Iată cum acest articol vestimentar de bază ne poate ajuta să arătăm mai bine și să ne simțim pline de încredere, mai ales în acele momente când știm că toți ochii sunt îndreptați spre noi. Cu siguranță, nu ne-am simți prea atrăgătoare, prea încrezătoare și nici prea elegante dacă lenjeria intimă ar fi vizibilă, dacă burtica ar ieși în evidență sau dacă elasticul lenjeriei ar fi prea gros. Articolele care ajută la netezirea și conturarea siluetei poartă denumirea de lenjerie modelatoare și, vestea bună este că că există foarte multe opțiuni de lenjerie modelatoare, fabricate din diferite țesături și care îndeplinesc o varietate de scopuri.

Ce este lenjeria modelatoare?

Lenjeria modelatoare este o lenjerie de corp care ajută la sculptarea și crearea unei siluete mai uniforme, evidențiind armonios curbele naturale, mai ales atunci când purtați haine strâmte. Dată fiind proprietatea sa compresivă, lenjeria modelatoare era destul de inconfortabilă până acum ceva timp când, datorită progreselor pe care le-a înregistrat tehnologia țesăturilor, a început să ofere un nivel mai ridicat de confort, pe lângă efectul dorit de modelare. Lenjeria modelatoare, indiferent că vorbim despre chiloți damă, burtieră, centură, colanți, top, maieu, corset sau sutien, este concepută pentru a vă ajuta hainele să se potrivească mai bine și să vă sporească încrederea în sine.

Cât de confortabilă este lenjeria modelatoare?

În urmă cu câțiva ani, lenjeria modelatoare avea reputația de a fi foarte inconfortabilă, restrictivă și dificil de suportat la purtare. Tehnologiile textile au transformat lenjeriile modelatoare în articole ușoare, respirabile, dar care continuă să fie deosebit de eficiente în a sculpta silueta. Dacă v-ați jurat că nu veți mai purta niciodată lenjerie modelatoare din cauza unei experiențe neplăcute din trecut, s-ar putea să fiți surprinsă de cât de bine a evoluat acest tip de lenjerie. În prezent, lenjeria modelatoare netezește silueta, fără să compromită confortul. În plus, opțiunile fără cusături sporesc și mai mult discreția.

Din ce materiale este fabricată lenjeria modelatoare?

Industria confecțiilor de bază pare să fie dominată de două tipuri principale de materiale textile, și anume elastan și poliamidă. Diferitele combinații de elastan (spandex) și poliamidă (nailon) creează acel efect de compresie, asigurând totodată un nivel sporit de confort. În ceea ce privește efectul de compresie, puteți opta pentru lenjerie intimă cu un blând efect de modelare sau pentru lenjerie cu un efect mai ferm de modelare. Designul lenjeriei modelatoare joacă, de asemenea, un rol deosebit de important. Puteți opta, de exemplu, pentru lenjerie prevăzută cu unele cusături plasate foarte strategic sau pentru lenjerie cu un design mai complex care asigură efect de lifting sau de push-up și o modelare mai vizibilă.

Cum puteți alege lenjeria modelatoare potrivită?

Lenjeria modelatoare se va alege în funcție de piesele vestimentare pe care le veți purta. Prin urmare, există opțiuni de lenjerie modelatoare potrivite pentru a fi purtate la pantaloni, la rochii, la topuri cu mâneci scurte, la topuri cu bretele, la salopete cu spatele gol și, desigur, la rochii formale. Dacă vă doriți o siluetă mai zveltă în timp ce purtați o pereche de pantaloni mai strâmți sau o fustă creion, este recomandat să optați pentru chiloți damă compresivi, aceștia aplatizând ușor burta și fiind suficient de confortabili și respirabili pentru a fi purtați zilnic. Sunt disponibili foarte multe tipuri de chiloți compresivi și body complet, de la opțiunile cu talie înaltă pâna la tanga, bikini și pantaloni scurți. Cu siguranță, cea mai versatilă lenjerie modelatoare este dată de pantalonii scurți cu talie înaltă. Pot fi purtați sub pantaloni, rochii și fuste, netezind, modelând și oferind acel efect de lifting pe care și-l doresc femeile. Pantalonii scurți cu talie înaltă se așează chiar sub linia sutienului și se extind până deasupra genunchilor, asigurând astfel un efect de lifting. Pentru că au talia înaltă, acești pantaloni scurți vor aplatiza foarte bine burta și aripioarele, în timp ce designul complex ridică în mod vizibil posteriorul. În plus, acest tip de lenjerie modelatoare oferă acoperire completă și nu are margini groase, ceea ce înseamnă că poate fi purtată sub articole vestimentare strâmte, fără a ieși în evidență.

În cele din urmă, pentru a-și îndeplini scopul pentru care a fost creată, lenjeria modelatoare trebuie să fie aleasă cu o mare atenție, pentru a asigura acea potrivire impecabilă. În lipsa unei potriviri perfecte, sunt șanse foarte mari ca lenjeria modelatoare să nu-și poată atinge scopul. Dacă nu ați mai purtat până acum niciun tip de lenjerie modelatoare, puteți opta pentru început pentru o pereche de chiloți modelatori cu talie înaltă sau pentru o burtieră clasică. Veți ști că ați găsit lenjeria modelatoare perfectă atunci când veți arăta așa cum vă doriți și, totodată, vă veți simți confortabil. Dacă vă doriți un efect puternic de modelare, optați pentru chiloți compresivi cu proprietăți ferme de modelare, care îmbrățișează corpul și care nu dețin cusături. Dacă nu puteți respira și nici nu simțiți că ați avea libertate de mișcare, înseamnă că acea lenjerie modelatoare nu vi se potrivește. Dacă adesea vă situați între două dimensiuni, cel mai indicat este să optați pentru dimensiunea mai mare. Corpul fiecărei femei este unic, așa că găsirea lenjeriei modelatoare perfecte necesită răbdare, încercări după încercări și explorare.