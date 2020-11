Neti Sandu are Covid-19: ”Vreau să aflați de la mine”

„Vreau să aflați de la mine că am fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-Cov-2. Mă simt relativ bine, ca și când aș avea o răceală destul de puternică. Din fericire, nu am avut nevoie de spitalizare, așa că sunt acasă, în izolare. Mă monitorizez și țin legătura permanent cu medicul de familie. Sper ca toată lumea să fie bine. Aceasta este perioada din an în care eu mereu îmi luam concediu de odihnă, fiind în apropierea zilei mele de naștere. Nu mă gândeam că anul acesta va fi un concediu medical și că așa o să-mi petrec ziua, dar sunt convinsă că vom trece repede peste această situație”, a mai declarat Neti pentru protv.ro.

Neti Sandu nu este prima vedetă a postului infectată cu virusul SARS-Cov-2. Andreea Esca, Andi Moisescu și Dragoș Bucur au avut și ei Covid-19.

