Cel mai mare regret al Oanei Roman: „Îmi e dor de el”. Ce i-a cerut Mioara Roman de sărbători și ce spune despre relația cu tatăl ei. Video

Oana Roman a avut un an plin. Iar acum, înainte de sărbătorile de iarnă, fiica lui Petre Roman a vorbit despre relația cu tatăl ei, despre starea de sănătate a mamei sale, Mioara Roman, dar și despre planurile pe care le are pentru Crăciun.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Oana Roman a povestit despre tot ce i s-a întâmplat anul acesta.

Oana Roman, despre relația cu Petre Roman: „Îmi e dor de el”

Oana Roman spune că, în prezent, se înțelege foarte bine cu tatăl ei, Petre Roman. Însă are un mare regret – că nu reușește să îl vadă mai des.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„Dacă există un regret este că nu reușesc să mă văd destul de des cu tata. Ce a fost nu mai contează. Are foarte multe activități, nu renunță la muntele lui orice ar fi. Vorbim, dar ne vedem mult prea rar. Și dacă ar fi să am un regret, ăsta e, că ne vedem foarte rar. Îmi e foarte dor de el, știu că și lui îmi e dor de mine și trebuie să ne facem un program cumva să reușim măcar la două săptămâni să ne vedem”, a precizat fosta prezentatoare.

Ce i-a cerut Mioara Roman de sărbărbori: ”Mi-a spus că trebuie să o programez la coafor”

Din această vară, Mioara Roman s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Cum a avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate, Oana Roman a decis să o interneze într-o clinică în care să primească ajutorul necesar pentru a se recupera.

„Mama e ok. Având toate problemele pe care le are e foarte bine, e stabilă, e într-un loc extraordinar. De două luni este într-un centru unde face recuperare medicală pentru că ea a avut o proteză la șold și trebuie să facă multă recuperare medicală pentru că altfel risca să rămână de tot la pat. Și am dus-o în acest loc la Snagov, într-un loc spectaculos”, a declarat Oana Roman în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Totodată, ea a povestit că în centrul în care se află internară mama sa există un salon de înfrumusețare, la care Mioara Roman a mai fost. Mai mult, aceasta a rugat-o pe fiica sa să o programeze la coafor pentru a se aranja pentru Crăciun.

„Aici unde este are și coafor și manichiură și pedichiură și atunci pentru ea este un confort extraordinar. Chiar îmi spune: „vine Crăciunul, trebuie să mă programezi.” Coaforul e la 50 de metri de camera ei. Și îmi spunea astăzi că trebuie neapărat să o programez pentru că trebuie să se coafeze de sărbători. Și e foarte bine. Mă duc la ea aproape în fiecare zi”, a mai spus Oana Roman.

Oana Roman, despre miracolul din viața ei: „Am fost la un pas de moarte”

În urmă cu opt ani, fiica lui Petre Roman a fost operată de urgență. La doar câteva luni de la venirea pe lume a unicului ei copil, Izabela, Oana Roman a fost supusă unei intervenții chirurgicale ce a durat opt ore. Și asta din cauza unei complicații la operația de cezariană ce nu a fost tratată la timp.

„Am fost la un pas de moarte. A fost un miracol, eu l-am trăit. L-am simțit cu toată ființa mea. Când am intrat în operație eu mă luptam cu moartea corp la corp și când m-am trezit, câștigasem. Deci se întâmplase un miracol”, a spus fiica lui Petre Roman.

De asemenea, pe când se afla la terapie intensivă, Oana le-a cerut asistentelor să o scoată puțin afară, să vadă cerul. Doar că a avut o mare surpriză: când ușile au fost deschise a fost întâmpinată de un curcubeu.

„Îmi aduc aminte că după vreo trei zile, că am stat mult la terapie intensivă, le-am zis la infirmiere: vă rog din tot sufletul, fac orice, puneți-mă într-un scaun și duceți-mă 10 secunde să deschideți ușa să respir aer curat, să văd cerul. M-au deconectat de la aparate, m-au pus într-un scaun, m-au acoperit cu o pătură și mi-au spus: plouă. Nu-i nimic, deschideți ușa doar să văd cerul. În momentul în care au deschis ușa, se oprise ploaia, și primul lucru pe care l-am văzut a fost un curcubeu”, a dezvăluit Oana Roman.

Ce planuri are Oana Roman de sărbători: „Am nevoie să mă încarc cumva”

După un an în care s-a confruntat cu problemele de sănătate ale mamei sale, Oana Roman a decis ca anul acesta să rămână acasă de sărbători.

„A fost un an greu, foarte greu. Mai ales din vară încoace când mama a avut foarte multe probleme. Și am obosit un pic. Este primul an, după mulți ani, în care nu îmi doresc să plec nicăieri de sărbători. Singurul lucru pe care mi-l doresc este să stau acasă la mine acasă, să nu mai fac bagaje, să nu mai desfac bagaje, să nu mă mai urc în avion, să nu mai urc în mașină, să nu fac absolut nimic, să stau la mine acasă și să mă odihnesc. Am nevoie să mă înarc cumva, de undeva”, a explicat Oana Roman.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Oana Roman.

Sursă foto: Captură Youtube, Facebook