Amalia Năstase e într-o formă de zile mari. Cum a reușit să dea jos 4 kg în 5 zile

Amalia Năstase (43 de ani) a uimit pe toată lumea după ce a slăbit mai bine de 30 de kilograme, dar în perioada pandemiei, lucrurile au scăpat un pic de sub control. Fosta soția a lui Ilie Năstase a luat în greutate în ultimele luni și acum încearcă să revină la forma inițială. De data aceasta, Amalia a apelat la o dietă fulger, foarte restrictivă care a ajutat-o să dea jos până acum în jur de patru kilograme. Dieta i-a fost recomandată de un medic nutriționist și se pare că a dat rezultate și în cazul soțului ei, Răzvan Vasilescu.

Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O găsești AICI.

„În autoizolare și eu m-am îngrășat vreo patru kilograme, dar am găsit acum, nu pot să-i zic cură de slăbire, pentru că este un fel de post. Dar nu chiar post negru. E ca și cum cinci zile tu nu mănânci de fapt nimic. M-a ajutat foarte mult și am slăbit astea patru kilograme. Primești o cutie cu alimente și, cinci zile pe lună, mănânci doar din ea. Sunt două supe pe zi, două batoane, suplimente, făcute toate de către nutriționiști. Eu am ținut de luni până vineri și atunci în weekend mi-a fost mai ușor. Oricum, genul ăsta de program este de doar 5 zile pe lună, după ce termini poți să mănânci normal. Pe lângă kilogramele pe care le dau jos, îi dai o perioadă de odihnă sistemului tău digestiv. Am ținut și eu, și Răzvan și suntem foarte mulțumiți, am scăpat de kilogramele acumulate în pandemie”, a explicat Amalia Năstase pentru Libertatea.

Amalia Năstase a divorțat de Ilie Năstase în 2010, după un mariaj de 6 ani. Cei doi au împreună două fete, pe Alessia, în vârstă de 15 ani, și pe Emma, de 12 ani. În 2018, Amalia s-a căsătorit în mare secret cu Răzvan Vasilescu, dar nu și-a scimbat numele de familie.

Sursa foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro