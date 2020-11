Impactul pandemiei de COVID-19 asupra unei asistente medicale din linia întâi: „Așa a început. Așa continuă…”

Kathryn, o asistentă medicală în vârstă de 27 de ani, din Tennessee, a postat pe rețelele de socializare două fotografii prin care ilustrează impactul pe care pandemia de COVID-19 l-a avut în ultimele luni asupra celor care se află în prima linie.

Postarea tinerei de pe pagina sa de Twitter, în dreptul căreia a scris mesajul : „Așa a început. Așa continuă…” a devenit rapid virală.

How it started How it’s going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B

— kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) November 22, 2020