What’s Up face declarații tulburătoare despre problema de vedere cu care se confruntă, după ce zilele astea s-a scris în presă că ar fi ajuns pe mâna medicilor din Turcia pentru a se opera la ochi.

What’s Up a recunoscut că nu vede cu ochiul stâng, însă a ținut să lămurească și care este realitatea despre operația la ochi pe care se presupune că ar fi făcut-o în Turcia: „Problema mea reală despre vedere este faptul că m-am născut cu -5 pe stângul care înseamnă ceață, iar acum am -7. M-am gândit să mă operez, dar în același timp nu pot să rezist în momentul în care cineva îți taie ochiul, să-ți schimbe cristalinul și tu stai cu ochii deschiși. Nu pot să fac asta, mi se pare ceva greu, motiv pentru care dacă m-am născut chior, chior îmi văd de drum.” , – a declarat What’s Up la emisiunea Star Matinal de la Antena Stars.

What’s Up se teme de operație, în aceași măsură în care se teme și de faptul că-și va pierde definitiv vederea: „Anul acesta mă gândesc să mă operez, chiar îmi doresc să văd măcar cu dreptul. Măcar cu dreptul să văd cum trebuie. În principiu în Turcia ar trebui să mergem, dar trebuie să stabilim niște lucruri, să batem palma, dar nu pot să dau un verdict, aștept. Dacă Dumnezeu vrea să văd bine, o să văd și bine”, – a continuat artistul.

What’s Up, pe numele său real Marius Ivancea, în vârstă de 29 de ani, este căsătorit de doi ani cu Simina, nașii de cununie fiind întocmai Andra și Măruță. Artistul a participat la Exatlon în sezonul al doilea, însă se pare că întocmai problemele pe care le are la ochi l-au pus mult în dificultate în ducerea la bun sfârșit a probelor din concurs.

Sursă foto: Instagram