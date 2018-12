Vremea 10 decembrie 2018. Temperaturi maxime ridicate pentru această perioadă

Vremea 10 decembrie 2018 se anunță una cu temperaturi ușor scăzute față de zilele precedente. Maximele se vor situa între valorile de 3 – 10 grade, iar minimele vor coborî până la -3/3 grade. Presiunea atmosferică va fi în scădere, iar precipitațiile se vor înmulți, anunță ANM.

Mai multe regiuni se află în această dimineață sub cod galben de ceață, care determină reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m. Județele afectate sunt Constanța, Tulcea, Ialomița, Vaslui și Municipiul București.

Vremea 10 decembrie 2018 în țară

În Maramureș vremea va fi ploioasă, cu maxime ce se vor încadra în jurul valorilor de 2 – 4 grade. Noaptea valorile termice se vor încadra între -3/-1 grad. Tendința este de scădere a temperaturilor în următoarea perioadă, astfel că, spre jumătatea lunii decembrie regimul termic diurn va varia între o și 2 grade, iar cel nocturn va scădea până la -6 grade.

În Crișana, luni se anunță vreme mohorâtă, cu valori termice maxime de 3 – 7 grade și minime ce se vor încadra în jurul valorilor de -3 – 0 grade Celsius. În această zonă se va răci continuu, astfel că maximele nu vor mai depăși 0 grade. Nopțile vor fi tot mai reci, cu temperaturi ce vor ajunge în jur de -6 grade.

În Banat prognoza meteo arată cer înnorat și precipitații, dar maxime ce vor ajunge în medie la 6– 9 grade. Regimul termic nocturn se va situa în jurul valorilor de -2/2 grade Celsius. Urmează o scădere treptată a temperaturilor, până la valori de 0 grade ziua și o medie de -10 grade noaptea.

În Transilvania se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță. Media maximelor se va situa în jurul valorilor de 1 – 5 grade, iar cea a minimelor se va încadra între -4 și 1 grad Celsius. Temperaturile vor scădea treptat și continuu până în jurul valorii de -2 grade pe timp de ziuă și -10 grade pe timp de noapte.

Și Oltenia, ziua de luni debutează cu vreme mohorâtă și condiții de precipitații. Maximele se vor încadra în jurul valorilor de 5 -10 grade. Minimele vor coborî până la -2/3 grade. Conform meteorologilor, se vor semnala scăderi accentuate ale temperaturilor. Valorile termice diurne vor ajunge în jurul valorii de 0 grade, iar minimele până la valoarea medie de -6 grade.

În Muntenia, cerul va fi înnorat, cu maxime ce se vor încadra în jurul valorilor de 4 – 9 grade Celsius. Minimele vor coborî luni până la -2/2 grade. Temperaturile medii diurne vor scădea treptat până la valoarea de o grade, iar cele nocturne până la -6 grade.

Și în Dobrogea cerul va fi noros, iar media valorilor termice diurne va varia între 3 și 6 grade. Minimele vor coborî în jurul valorilor de -2/2 grade Celsius. Se va răci și în această zonă, astfel că, spre jumătatea lunii decembrie sunt prognozate valori de 0 grade pe timp de zi. Minimele vor fi ușor negative, situându-se în jurul valorilor de -2/-4 grade.

În Moldova se anunță o zi ploioasă, cu maxime ce vor varia în jurul valorilor de 3 și 8 grade Celsius și minime ce se vor încadra între -3 și 1 grad. Începând de azi, se așteaptă valori termice mai scăzute în această regiune. Maximele vor ajunge de la o medie de 4 – 5 grade, la -4/-2 grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de -8 grade.

Vremea 10 decembrie 2018 la munte

La munte se așteaptă ninsori pe tot parcursul zilei de luni, cu maxime ce se vor încadra în jurul valorilor de 0 – 3 grade Celsius și minime ce vor coborî până la -4/-6 grade. Temperatura maximă va marca o scădere treptată, până în jurul valorii de -7 grade, iar nopțile vor fi tot mai reci, cu valori medii de -12/-10 grade.

În masivele Bucegi și Făgăraș, versantul nordic, stratul de zăpadă măsoară 65 cm la Vf.Omu şi 44 cm la Bâlea-Lac, din care ultimii 15 cm s-au depus în ultimele 24h. În următoarele două zile, valorile termice vor fi negative. Maximele vor fi cuprinde între -11 și -6 grade, iar minimele între -14 și -10 grade. Va ninge slab cantitativ și temporar. Riscul de avalanșe este moderat la altitudini de peste 1800 de m.

Vremea 10 decembrie 2018 în București

În București, cerul va fi parțial înnorat și se vor semnala condiții de ceață dimineața. Temperatura maximă va avea în medie 5 grad, iar cea minimă -2 grade. Spre jumătatea lunii decembrie cresc șansele de precipitații ce se vor transforma în ninsoare.