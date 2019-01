Vino la Atelierele de Idei Unica să iei parte la o „Lecție de apărare”

O parte din speakerii invitați să vorbească despre cât de importantă este autoapărarea pentru femei sunt Ada Roseti, fostă jurnalistă care în prezent predă cursuri de autoapărare, Ana Pantazescu, psihoterapeut, și un specialist în protecție și pază de la BGS.

Personalitățile invitate la Atelierele de Idei Unica

Ada Roseti

Ada este o fostă jurnalistă și director de programe de televiziune. Acum, ea predă cursuri de autoapărare, Krav Maga.

„Am început să practic Krav Maga în 2011. Citisem într-un articol de pe net că este o artă marțială de auto-apărare care se poate învăța la orice vârstă, indiferent de experiența anterioară și de forma fizică. Mi-a fost greu, multă vreme am avut impresia că sunt cea mai nepricepută dintre colegii mei, dar am perseverat și am reușit să fiu mai bună decât eram la început. Lucruri care mi se păreau imposibile, au devenit accesibile. Încet, încet, mi-am modifica unele reflexe, am început să merg altfel pe stradă și să văd lumea în alt fel. Acum doi ani am început să predau, pentru că mi-am spus că pot să îi ajut și pe alții să descopere ce anume înseamnă auto-apărarea. Plus că, dacă eu pot să fac Krav Maga, poate oricine!”, a afirmat Ada Roseti.

Ana Pantazescu

Ana este psihoterapeut de orientare cognitiv-comportamentală, competențe în terapia schemelor și terapie sistematică.

În cadrul Atelierelor de Idei Unica, ea va vorbi persoanelor prezente la eveniment despre tipurile de abuz, ce fel de urmări pot avea acestea în plan psihologic și ce fel de tipare disfuncționale pot să nască. De asemenea, Ana va explica de ce anume unele victime nu ies din relația cu abuzatorul lor.

Specialist în protecție și pază BGS

O „lecție de autoapărare” nu ar putea avea loc fără un specialist în apărare. Iar acesta vine de la BGS. Cititoarele prezente la eveniment vor învăța diverse măsuri de protecție a locuinței și a altor bunuri. De asemenea, specialistul BGS va vorbi despre comportamentul cu vecinii, securitatea copiilor, încrederea în bone și despre felul în care trebuie să te comporți în locurile publice pentru a nu cădea padă hoților de buzunare sau ai infractorilor sexuali.

Cum să te înscrii la Atelierele de Idei Unica

Dacă vrei să faci participi la noua ediție a Atelierelor de Idei Unica, tot ce trebuie să faci este să te înscrii AICI până pe data de 29 ianuarie, ora 17:00. Locurile sunt limitate, toți cei înscriși intră în tragerea la sorți pentru câștigarea unei invitații.

Dacă te afli printre cei selecţionati, vei primi un e-mail de la echipa revistei Unica cel târziu până la data de 30 ianuarie, ora 17:00.