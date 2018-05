VIDEO: 10 artiste pentru care merită să vizitezi Romanian Design Week 2018

Festivalul Romanian Design Week, cel mai mare eveniment multidisciplinar din România, are loc anul acesta în perioada 19-27 mai și reunește peste 150 dintre cele mai bune proiecte realizate în ultimul an de designeri, graficieni și arhitecți români.

În 2018, Romanian Design Week este găzduit în mai multe locații distincte: Expoziția Centrală de la Palatul Telefoanelor (cu proiecte de design, arhitectură, urbanism și design interior), a doua ediție RDW Show OFF la Palatul Universul, în cadrul Cartierului Creativ sau RDW Glo Lounge (spațiu dedicat socializării și schimbului de idei între actorii interesați de industriile creative).

Pe lângă expoziția centrală, Romanian Design Week propune anul acesta și o serie de formate noi, menite să sublinieze complementaritatea abordărilor din lumea designului. Vizitatorii pot admira proiecte de arhitectură, graphic design, design vestimentar, decorațiuni, cărți, accesorii, bijuterii și produse pentru copii și, în același timp, pot participa la programul dedicat industriilor creative și tinerilor antreprenori, ce va cuprinde conferințe, întâlniri (“Meet and greet”) și workshop-uri.

Redacția Unica a vizitat Romanian Design Week 2018 și a selectat 10 dintre artistele participante, pentru care merită să ajungi anul acesta la festival:

Aitch

Inspirată de călătorii, natură, artă naivă, amintiri, povești și folclor, Aitch este o ilustratoare recunoscută pe plan internațional și este reprezentată de Central Illustration Agency.

www.aitch.ro

Fotografie din arhiva artistei: Aitch

Ioana Ciolacu

După absolvirea liceului, Ioana Ciolacu s-a înscris la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, unde s-a specializat în arhitectură. În paralel, a urmat studiile Secției Modă de la Universitatea Națională de Arte București. A câștigat mai multe premii, printre care European Fashion Award Berlin, Designer for Tomorrow Award sau Best Designer of the Year at the 2015 Beau Monde Awards.

www.instagram.com/ioanaciolacu

Fotografie din arhiva artistei: Ioana Ciolacu

Andreea Matei

Andreea Matei a studiat profilul de Matematică-Informatică la Colegiul Economic Rm. Vâlcea, iar în prezent este tânără absolventă a Facultăţii de Arte Decorative şi Design, specializarea Modă, din cadrul Universităţii Naţionale de Arte, Bucureşti.

https://www.facebook.com/andreea.matei.543792

Fotografie din arhiva artistei: Andreea Matei

Smaranda Almășan

Smaranda Almășan a absolvit în 2008 un master în design vestimentar la Universitatea de Artă și Design din Cluj. În vara aceluiași an a pus bazele unui atelier de creație la Cluj.

www.smaranda-almasan.com

Fotografie din arhiva artistei: Smaranda Almășan

Sandra Chira

Absolventă a studiilor de design vestimentar la Facultatea de Arte și Design din Timișoara, bursieră la Paris și doctor în arte vizuale, Sandra Chira a debutat în 2011. Proiectele sale au fost prezentate în multiple festivaluri și concursuri naționale și internaționale, printre care Arts of Fashion (San Francisco) și Top Styl Designer (Brno, Cehia)

www.instagram.com/sandra.chira

Fotografie din arhiva artistei: Sandra Chira

Ioana Trușcă

Ioana Trușcă este ilustratoare, graphic designer și arhitectă.

www.instagram.com/itrsc

Fotografie din arhiva artistei: Ioana Trușcă

Sabina Georgescu

Sabina Georgescu a absolvit Universitatea Națională de Arte București, secția Modă și a lansat brand-ul SABINNE în 2015.

www.sabinne.com/designer

Fotografie din arhiva artistei: Sabina Georgescu

Livia Fălcaru

Livia Fălcaru s-a născut în Galați, iar în prezent lucrează și locuiește în București. Este artistă vizuală și graphic designer.

www.liviafalcaru.com

Fotografie din arhiva artistei: Livia Fălcaru

Simina Filat

Simina Filat a absolvit Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, specializarea Modă-Design Vestimentar, iar pe parcursul studiilor a avut două expoziţii personale în cadrul galeriei de artă Galateca, „Fii cu ochii pe mine”, „Ruumy”, şi o colaborare în cadrul evenimentului satelit Venice/ElectroCamp al Bienalei de Arhitectură de la Veneţia 2016.

www.siminafilat.ro

Fotografie din arhiva artistei: Simina Filat

Mădălina Andronic

Mădălina a absolvit Masterul de Ilustrație la Camberweel College of Arts, London. Este ilustratoare și locuiește în București.

www.madiandronic.com

Fotografie din arhiva artistei: Mădălina Andronic

Găsiți mai multe detalii despre programul Romanian Design Week 2018 și lucrările expuse la aici: www.institute.ro.