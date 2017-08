Veronica Schmidt: „Încerc să îmi aduc contribuția pentru ca lumea în care trăim să fie mai frumoasă”

Săptămâna Haferland este cel mai mare eveniment cultural dedicat promovării zonei săsești din Transilvania și a crescut frumos de la an la an. Printre fondatorii și susținătorii acestui proiect se numără Veronica Schmidt, vicepreședinta fundației Michael Schmidt. Designer de interior și mamă a doi copii minunați, Veronica este unul dintre acei oameni care merită să fie cunoscuți.

Intră în galeria foto pentru a vedea câteva imagini cu activitatea Veronicăi Schmidt!

Festivalul Haferland are loc în perioada 9 – 14 august

Anul acesta, peste 5 000 turiști sunt așteptați să guste tradițiile săsești la cea de-a cincea ediție a festivalului Săptămâna Haferland (9-14 august), tematica fiind chiar gastronomia locală.

Cei prezenți se vor putea bucura de zeci de feluri de mâncare specifice bucătăriei săsești, pregătite atât de localnici din zonă, cât și de chefi experimentați. |n afara brunch-urilor, festivalul include concerte în bisericile fortificate și nu numai, piese de teatru, proiecții de film în aer liber, demonstrații de tradiții populare, ateliere pentru cei mici, precum și tradiționalul bal săsesc. Toată această poveste frumoasă a început acum cinci ani, când Veronica și Michael Schmidt, președintele Automobile Bavaria, au pus bazele unei fundații, dorindu-și să se implice și să contribuie la revenirea la viață a satelor săsești.

Veronica Schmidt: „Mă gândesc la sașii care revin de cinci ani acasă în timpul Săptămânii Haferland și care se bucură să găsească locuri care au reînviat”

„Am început printr-un proiect de restaurare a orgii din Criț, satul lui natal, apoi am trecut la un proiect de anvergură, și anume reconstrucția casei parohiale din aceeași localitate, întocmai după planurile inițiale, care a devenit acum Casa Kraus, o pensiune-concept care păstrează însă farmecul locuințelor săsești, și între timp am dezvoltat cel mai mare festival dedicat culturii săsești din Transilvania, Săptămâna Haferland, care strânge an de an mii de turiști“, povestește Veronica Schmidt, care crede cu tărie că orice om poate aduce o schimbare în lume atât timp cât își face cu pasiune treaba. În ceea ce o privește, a existat un moment în care a realizat cât de important este ce lasă în urmă. „Ceea ce contează până la final nu sunt lucrurile materiale, ci valorile pe care reușim să le insuflăm copiilor noștri, ajutorul pe care îl dăm celor de lângă noi și felul în care reușim să lăsăm lumea mai bună.“ Activitățile fundației, care se dezvoltă de la an la an, alături de familie și de pasiunea pentru frumos în toate formele sale, o motivează pe Veronica zi de zi. „Mă bucur că principalul eveniment anual pe care îl organizăm ca fundație, Săptămâna Haferland, a trezit interesul pentru istoria și tradiția din Transilvania, iar ceea ce a dispărut odată cu sașii, și anume o Transilvanie unită prin tradițiile și obiceiurile comune, a reapărut din nou ca spirit și este din ce în ce mai prezent, mai ales în timpul festivalului. Mă gândesc la sașii care revin de cinci ani acasă în timpul Săptămânii Haferland și care se bucură să găsească locuri care au reînviat, dar și la românii de aici, care găsesc acum alternative de cazare moderne, dar totodată ancorate în trecut, în satele săsești.“

Program de after-school rural

Munca Veronicăi și a echipei de la fundație nu se oprește însă aici. De un an încoace au pus bazele unui program de after-school rural, dându-le o șansă micuților din zonă să se pregătească nu doar pentru școală, ci și pentru viață, prin lecții interactive și excursii inspiraționale, care să îi facă să își dorească mai mult de la viață și să îi impulsioneze să nu abandoneze școala. „Sunt mândră de rezultatele obținute și îmi doresc să fac cât mai multe pentru ei, mai ales că m-am atașat de cei mici și mă informez constant despre progresele lor. Acum, când mă uit în urmă, parcă nici mie nu îmi vine să cred câte s-au întâmplat în acești ani, peste câte obstacole am trecut, dar și cu câtă bucurie am sărbătorit fiecare proiect încheiat cu succes“, declară Veronica.

Pasiunea Veronicăi dintotdeauna a fost designul de interior

Pasiunea ei dintotdeauna a fost designul de interior, care a devenit și o profesie part-time în momentul în care a realizat că are o viziune clară pentru viitoarea casă în care urma să se mute cu soțul ei și cu familia. Cum rezultatul final a fost foarte admirat, au urmat multe proiecte, inclusiv decorarea caselor restaurate sau reconstruite din satele săsești, precum Casa Kraus. „Simt că în fiecare din acestea mi-am lăsat o părticică din suflet, dar și un mesaj pentru viitorii lor locuitori sau oaspeți: «Bucurați-vă frumos de azi!». Acum sunt entuziasmată de un nou proiect de design interior, de care mă voi ocupa de această dată în afara țării. Aștept să aibă loc ediția din acest an a Săptămânii Haferland și apoi încep lucrul acolo.“

Cea mai importantă meserie a Veronicăi rămâne cea de mamă

Dacă vă întrebați care e legătura dintre designul de interior, proiectele fundației și evenimentele tematice, răspunsul este simplu: iubirea pentru frumos, care la rândul ei naște lucruri frumoase. Designul se regăsește în tot ceea ce face Veronica, fie că decorează o casă sau un spațiu, folosind toată pasiunea pentru culori și texturi, fie că se ocupă de grădină, fie că organizează un eveniment care are nevoie de un decor cu totul și cu totul special, cum ar fi un botez sau o nuntă la Casa Kraus, fie că se implică în crearea unui loc cald și frumos pentru a oferi suport educațional unor copii defavorizați. „Prin tot ceea ce fac încerc să îmi aduc contribuția pentru ca lumea în care trăim să fie mai frumoasă. Dacă ar fi însă să nominalizez proiectul prin care cred și sper că voi reuși să îmi aduc cea mai mare contribuție, acesta este cel prin care oferim, în cadrul fundației, suport educațional copiilor din mediul rural“, spune Veronica.

Cu toate aceste activități în care este implicată, cea mai importantă meserie a Veronicăi rămâne cea de mamă, încercând pe cât posibil să nu facă compromisuri în ceea ce privește timpul alocat copiilor săi (Dennis, 13 ani, și Ann Kathrin, 5 ani). Ea și soțul său își doresc să-i implice pe copii în tot ceea ce fac, mai ales în proiectele fundației. „Pentru noi este o plăcere să ne ducem împreună cu cei mici la Criț, să alegem obiecte de decor pentru noile case de patrimoniu consolidate de fundație, să ne întâlnim cu copii din grupul de suport școlar sau să participăm la activitățile de pregătire sau din timpul Săptămânii Haferland. Ann Kathrin și Dennis se simt legați de zona săsească, iar pentru noi este o bucurie să vedem că ceea ce clădim acum va rămâne pe mâini bune!“

Foto: Dragoș Asaftei, Călin Stan, arhiva personală