Tom Cruise (57 ani) intenţionează să filmeze o peliculă din spaţiu, la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS), în colaborare cu agenţia spaţială americană NASA, care a confirmat informaţia, relatează miercuri DPA.

„NASA este încântată să lucreze cu Tom Cruise la un film la bordul Staţiei Spaţiale! Avem nevoie de media populare pentru a inspira o nouă generaţie de ingineri şi oameni de ştiinţă, pentru ca planurile ambiţioase ale NASA să devină o realitate”, a transmis într-o postare pe Twitter, Jim Bridenstine, administratorul NASA.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020