Survivor România 2021. De ce își acoperă Majda, din echipa „Faimoșilor”, mereu picioarele. Ce are de ascuns

Majda Aboulumosha, concurenta din echipa “Faimoșilor” de la Survivor România 2021, apare mai mereu în cadrul emisiunii cu picioarele acoperite. Chiar și atunci când poartă costum de baie, Majda poartă pe partea superioară a picioarelor un fel de bandane elastice sau poartă colanți până la genunchi, iar urmăritorii emisiunii , dar și ceilalți concurenți au început să-și pună semne de întrebare cu privire la decizia ei de a-și acoperi mereu pulpele. Oare ce are de ascuns?

Majda a trecut, nu în urmă cu foarte mult timp, printr-o schimbare fizică notabilă, slăbind peste 23 de kilograme printr-o dietă strictă și cu antrenament fizic intens. Actrița a reușit să ajungă de la 89 kg la 56 kg, iar acum face tot posibilul să se mențină într-o formă cât mai bună. Aici intervine detaliul de care vorbeam mai devreme și bandanele elastice puse în zona pulpelor sunt menite, cel mai probabil, să mascheze acele zone unde pielea și-a pierdut din elasticitate în urma slăbirii drastice.

În timpul primelor probe din concurs, s-a putut observa la Majda pielea lăsată din zona picioarelor, așadar motivul pentru care apare mereu cu picioarele acoperite este pur estetic, dintr-un complex al vedetei.

Actrița a povestit anul trecut cum a reușit să slăbească atât de mult:

„Am primit foarte multe mesaje, cu rugămintea să postez din nou dieta. Primele 2 zile, iaurt și salată, după care, următoarele 3 zile, iaurt, salată și un tip de aliment pe care-l alegeți voi, fie că este carne, fie că este pește, fie că este măr. În momentul în care vreți să mâncați mai multe fructe, să nu consumați iaurt în acele 3 zile. Ca să treceți la un alt aliment, de fiecare dată țineți din nou, iaurt, salată, după care, pepene, de exemplu sau iaurt, salată, ton.

Eu am consumat foarte multă salată de varză, însă nu am folosit toate legumele în salată. De exemplu, roșia îmi face un pic de aciditate și atunci am preferat să mănânc foarte multă salată de varză sau salată simplă sau salată cu castravete cel mult. Am folosit ulei normal, nu de măsline, însă cu cât folosiți mai mult ulei de măsline, rezultatele vor apărea mai devreme. Se ține atât cât vă doriți voi și cât puteți. Nu este luată de la vreun specialist, așa că vă rog să luați legătura cu un nutriționist. Am ținut-o eu pe propria răspundere, pentru corpul meu. La mine a dat rezultate.

Am ținut de mai multe ori această dietă. Și atunci când eram mai mică și am slăbit peste 23 de kilograme, dacă nu și mai bine. În prezent, mă mențin. De la 89 de kilograme cât am avut cel mai mult, am ajuns la 67, iar acum oscilez între 56 jumătate și 58″, a scris Majda pe contul ei de socializare anul trecut.

