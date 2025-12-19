Wiz Khalifa, condamnat la închisoare cu executare în România și dat în urmărire internațională

Wiz Khalifa se află în centrul unui scandal juridic major în România, după ce Curtea de Apel Constanța l-a condamnat definitiv la nouă luni de închisoare cu executare pentru consum de canabis în timpul unui concert.

Autoritățile pregătesc urmărirea internațională

Cameron Jibril Thomaz, cunoscut în întreaga lume sub numele de scenă Wiz Khalifa, a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu executare de către Curtea de Apel Constanța, după incidentul de la festivalul „Beach, Please!” din vara anului 2024, când și-a aprins o țigară cu canabis pe scenă. Decizia definitivă, pronunțată joi, 18 decembrie 2025, a transformat cazul într-un subiect cu implicații internaționale, iar autoritățile române au început deja procedurile pentru a-l da în urmărire internațională, în colaborare cu instituțiile competente din Statele Unite.

De la amendă penală la închisoare cu executare

Inițial, în aprilie, Tribunalul Constanța îl sancționase pe artist cu o amendă penală de 3.600 de lei pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu. Procurorii DIICOT au considerat însă pedeapsa prea blândă și au formulat apel. Curtea de Apel le-a dat dreptate și a decis condamnarea lui Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare cu executare, notează Știrile Pro TV.

Sentința vine după incidentul din 14 iulie 2024, când artistul și-a aprins o țigară cu canabis în timpul concertului susținut la festivalul „Beach, Please!” din Costinești. Polițiștii l-au ridicat imediat de pe scenă, iar DIICOT l-a pus sub acuzare pentru deținere fără drept de droguri de risc.

Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța a anunțat joi seară că procedurile pentru punerea în executare a pedepsei sunt deja în desfășurare. Artistul este în prezent dat în urmărire națională, iar pașii următori vizează extinderea căutărilor la nivel internațional.

„Urmează a fi formulată cerere de urmărire internaţională, conform prevederilor legale în vigoare. Ulterior, urmează a se relaţiona cu autorităţile competente din SUA prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională”, a transmis IPJ Constanța.

Acesta este singurul comunicat oficial făcut public până acum în legătură cu situația artistului.

Ce prevede legea română

Codul Penal din România sancționează deținerea de droguri de risc pentru consum propriu cu pedepse cuprinse între 3 luni și 2 ani de închisoare sau amendă. În cazul drogurilor de mare risc, limitele cresc la 6 luni – 3 ani.

În cazul lui Wiz Khalifa, instanța a considerat că fapta și contextul ei justifică aplicarea unei pedepse privative de libertate.

Condamnarea sa în România și procedurile de urmărire internațională care urmează să fie declanșate vor atrage, cel mai probabil, atenția presei internaționale și a fanilor săi.

