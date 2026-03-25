Unchiul Angelinei Jolie, Chip Taylor, compozitor și creatorul celebrei piese „Wild Thing”, a murit la 86 de ani

Chip Taylor, celebrul compozitor american intrat în Songwriters Hall of Fame și autorul unor hituri care au marcat generații, precum „Wild Thing” și „Angel of the Morning”, a murit luni, la vârsta de 86 de ani. Artistul, pe numele său real James Wesley Voight, era fratele actorului Jon Voight și unchiul Angelinei Jolie, o legătură de familie care i-a surprins pe mulți dintre cei care îi cunoșteau doar muzica.

Vestea morții sale a fost anunțată de prietenul său, cântărețul Billy Vera, care a transmis că Taylor s-a stins într-un centru de îngrijiri paliative. Cauza exactă a morții nu a fost făcută publică.

Un compozitor cu un impact uriaș asupra muzicii

Născut în New York, pe 21 martie 1940, Chip Taylor a început să compună încă din anii ’60, iar talentul său a devenit rapid evident. „Wild Thing”, lansată în 1966 de trupa britanică The Troggs, a ajuns direct pe primul loc în Billboard Hot 100 și a devenit un imn al erei garage-rock. Simplitatea și energia piesei au făcut-o perfectă pentru reinterpretări, cea mai celebră fiind cea a lui Jimi Hendrix, care a transformat-o într-un moment legendar la Monterey Pop Festival.

Citeşte şi: Nicholas Brendon din „Buffy, spaima vampirilor” a murit la 54 de ani. Suferea de o afecțiune rară

Taylor însuși povestea cu umor și sinceritate despre felul în care a luat naștere piesa: „Am scris-o în câteva minute. Era atât de diferită de tot ce făcusem înainte… și era foarte sexy.”

Despre interpretarea lui Hendrix, compozitorul spunea: „A sărit din duș complet gol când a auzit piesa la radio și a strigat: ‘Asta e piesa despre care vorbeam!’ Versiunile lui au fost minunate.”

„Angel of the Morning”, o baladă care a traversat decenii

Dacă „Wild Thing” a devenit simbolul rebeliunii, „Angel of the Morning” a reprezentat opusul: o baladă delicată, cu o sensibilitate aparte. Deși prima versiune, înregistrată de Evie Sands în 1967, nu a avut succes, piesa a explodat un an mai târziu în interpretarea lui Merrilee Rush. În 1981, Juice Newton a dus-o din nou în topuri, până pe locul 4 în Billboard Hot 100.

Generațiile mai tinere au descoperit melodia prin filme precum „Deadpool”, unde a fost folosită ironic în secvența de deschidere, sau prin hitul „Angel” al lui Shaggy, care a preluat tema originală.

Citeşte şi: Mel Schilling a murit la 54 de ani. Vedeta de televiziune a pierdut lupta cu cancerul

O carieră care a evoluat constant

Înainte de marile sale succese, Taylor a fost compozitor la April-Blackwood Music, unde cântecele sale au fost preluate de artiști precum Willie Nelson. De-a lungul timpului, a colaborat cu nume importante, iar Billy Vera a amintit în mesajul său de adio câteva dintre piesele scrise împreună: „Make Me Belong To You”, „Storybook Children” și „Papa Come Quick”.

Din anii ’90, Chip Taylor s-a reinventat în zona Americana, lansând albume apreciate pentru autenticitatea lor. În 2012, a surprins din nou publicul cu proiectul Chip Taylor & the New Ukrainians și albumul „F**k All the Perfect People”, piesă care avea să fie inclusă ulterior în serialul „Sex Education”. Ultimul său album important, „Whiskey Salesman”, a apărut în 2019.

Chip Taylor a fost mai mult decât un compozitor de hituri. A fost un creator de atmosferă, un inovator și un povestitor care a știut să surprindă emoția umană în formele ei cele mai simple și mai puternice. Moartea sa marchează dispariția uneia dintre vocile discrete, dar esențiale ale muzicii americane.

